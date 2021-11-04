Кошелек киноинвестора: сколько стоит снять фильм в Украине?

Прежде чем инвестировать и, тем более, продюсировать какой-либо бизнес, обычно изучаю его не менее квартала, бывает, и несколько лет. Приятным сюрпризом в итоге исследований стало кино.

Киноиндустрия — вещь очень капиталоемкая, но удивительным образом именно в Украине в ней присутствует благоприятная почва для инвестора. К сожалению, в нашей стране это направление — терра инкогнита.

Бизнес кинопроизводства имеет фундаментальные отличия от классического бизнеса: производство продукта ликвидирует до 70% бюджета на продукт, но занимает не более 20% времени в процессе, прибыль формируется из выручки от проката и выручки от рекламных контрактов и роялти от продажи материала в местах, кроме кинотеатров.

Благодаря сервисам бизнес-анализа, консолидирующим нужную нам информацию о количестве кинотеатров в мире и экранов в них, средней цене билета, регулярности посещения кино среднестатистическим зрителем и данных о популярности жанра и картины, мы можем понимать выручку рынка. Воспользовавшись аналитикой по успешности сборов фильмов, которые имели коммерческий успех или его не получили, можно сделать два вывода.

Во-первых, как оказалось, заработок на отечественном кинопроизводстве возможен в тысячи процентов больше вложенного капитала. Но лишь в том случае, если картина имеет международный прокат.

Во-вторых, для того чтобы полностью покрыть затраты на производство кинофильма, достаточно просто заложить в бюджет продакшена сумму большую, чем фильмы, которые имели минимальные сборы.

Фильмы с национальным прокатом в Украине не могут гарантировать прибыльность, ведь имеют ограниченную возможную выручку в сумме около 2,8 млн долларов. При этом прибыль приходится делить с кинотеатрами. Кинокомпания получает только половину, а это ограничивает заработок самых успешных кинопроектов суммой в 1,8 млн долларов, включая рекламные контракты.

Сколько же стоит сам фильм? Допустим, речь идет о полном метре продолжительностью до 100 минут, съемки которого длятся около месяца.

Бюджет на аренду профессионального оборудования на всю съемочную сессию — от 80 до 150 тысяч долларов. Обычно в таком кино задействованы актеры с высокими гонорарами: около 10-25 тысяч долларов за участие в картине — их около пяти, и более скромные актеры с ценой съемочного дня около 50 долларов за смену. Актерский состав среднего фильма без массовки — около 20 человек. Таким образом, бюджет на работу актеров составит от 60 до 150 тысяч долларов.

Команда профессиональных операторов, монтаж и прочие технические затраты постпродакшена составляют около 120 тысяч долларов, аренда локаций по необходимости + написание качественного сценария — в диапазоне 20-30 тысяч долларов. Добавим к этому маркетинг, продвижение в социальных сетях и наружную рекламу — не менее 50 тысяч долларов. Работа продюсеров и административного персонала обойдется в 50 тысяч долларов.

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Итого получаем смету на 400 тысяч долларов в самом минимальном сценарии. На практике, в среднем бюджет фильма, снятого в Украине для национального кинопроката, обходится около 600 тысяч. В прокате такое кино получает рентабельность лишь 250%. Это самый оптимистичный сценарий, которого достигали единичные картины. 150% — уже большой успех. Убытки же — скорее, правило, чем исключение, ведь минимальные сборы в кинотеатрах в Украине проседали до отметки в 300 тысяч долларов.

Таким образом, выигрышная модель кинопроизводства в нашей стране не просто возможна, но гарантирована. Однако работать она сможет только в случае правильно организованной международной дистрибуции. Внутренний рынок по-прежнему остается рисковой территорией для любого кинопродакшена.

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