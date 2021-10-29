IT и Телеком 40 минут назад

MEGOGO запускает собственную украиноязычную студию озвучивания

До конца 2022 года студия планирует адаптировать для украинских зрителей около 400 фильмов

Фото: Facebook/MEGOGO Фото: Facebook/MEGOGO
Фото: Facebook/MEGOGO

Сегодня, 29 октября, медиасервис MEGOGO объявил о запуске собственной студии озвучивания под названием Voice.

Как сообщает пресс-служба компании, внутренняя студия MEGOGO Voice будет озвучивать фильмы, сериалы и мультфильмы, а также "будет держать фокус, в основном, на украиноязычном звучании".

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До конца 2022 года студия планирует адаптировать для украинских зрителей около 400 фильмов.

В настоящее время студия уже представила более 15 кинокартин, среди которых: "Море деревьев", "Призрачная нить", "Виктория и Абдул" и другие.

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"К работе над проектами MEGOGO Voice будут привлекать профессиональных актеров дубляжа, актеров театра и кино, среди которых немало узнаваемых голосов", — сообщили в компании.

На сегодняшний день в команде студии восемь актеров, количество будет увеличиваться.

По состоянию на июль, в библиотеке MEGOGO насчитывалось более 20 тысяч единиц контента на украинском языке.

Напомним, в феврале на MEGOGO появился первый аудиосериал "Куренёвка: история киевского потопа", приуроченный к 60-й годовщине трагедии.

Ранее сообщалось, что на медиасервисе запустили собственный интерактивный 4К-канал, который будет вещать круглосуточно и уже доступен на устройствах, которые поддерживают 4К.

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