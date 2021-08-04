Lifestyle 10 минут назад

Факапы Megogo, Multiplex и Atlas Weekend: почему случаются провалы и как их минимизировать

Владельцы и СЕО Megogo, Multiplex и Atlas Weekend рассказали о своих факапах и поделились опытом, как извлекать уроки из неудач, на факап-вечеринке, организованной "Европейской ассоциацией программной инженерии"‎ EASE

Фото: FuckUp Night by EASE Фото: FuckUp Night by EASE
Фото: FuckUp Night by EASE

Топы Megogo, Multiplex и Atlas Weekend поделились опытом своих неудач с гостями факап-вечеринки, которую уже в третий раз организовала "Европейская ассоциация программной инженерии"‎ EASE.

Владислав Савченко, EASE Владислав Савченко, президент "Европейской ассоциации программной инженерии" EASE. Фото предоставлено EASE

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FuckUp Night by EASE — это формат встреч, когда бизнесмены рассказывают, как проваливались их идеи и проекты. "Но главное, что делаем это с улыбкой на лице", — заметил Владислав Савченко, президент "Европейской ассоциации программной инженерии" EASE.

Факапы Megogo

Когда из-за революционных идей уходили в минус

Десятилетняя история Megogo сплошь и рядом состоит из факапов, заметил Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию медиа сервиса Megogo. А происходят они потому, что рынок меняется и требуется соответствовать новым реалиям.

иван Шостаков, СЕО MegogoИван Шестаков, Megogo, на FuckUp Night by EASE. Фото предоставлено EASE

Один из первых факапов Megogo, которым поделился Иван с гостями FuckUp Night by EASE, был связан с выходом нового продукта на рынок.

"Мы изначально собирались быть веб-сервисом и не собирались уходить в медиа, были исключительно про IT.

Но рынок рос, и мы решили, что просто возьмем и разместим на нашем ресурсе фильмы, как это делают пиратские ресурсы, люди будут их смотреть, будем показывать рекламу, но только еще будем отчислять процент за просмотры правообладателям", — рассказал Иван Шестаков. 

Но идея такой бизнес-модели "не взлетела". "Оказалось, что контент вообще-то нужно покупать, — с иронией вспоминает запуск проекта Иван. -  Мы об этом, конечно, подозревали, но не подозревали, что это настолько сложно".

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Когда команда Megogo впервые приехала на кинорынок в Канны и начала встречаться с правообладателями: "Мы из Украины, хотим купить каталог вашего контента", то услышали в ответ: "Украина -  что это?". И только когда придумали отвечать: "Это экс-USSR country", получили положительный ответ. Но их поджидала следующая неожиданность: оказалось, что контент на 15 стран бывшего Советского Союза стоит столько же, сколько для одной Украины.

"Сейчас с этим проблем нет", -  заметил Иван, переходя к следующей неожиданности в истории запуска сервиса. 

Иван шестаков, Megogo, на FuckUp Night by EASEИван Шестаков, Megogo, на FuckUp Night by EASE. Фото предоставлено EASE

"Мы то думали, что каталоги купили -  и все. Но когда попытались продавать контент, то поняли, что на рынке со 100% пиратством это вообще не срабатывает. Начали думать, как нам трансформировать проект. И не придумали ничего лучше, чем мимикрировать от банальных пиратов. Начали бесплатно показывать контент с рекламой (а кстати, как оказалось, не все каталоги, что купили, можно было бесплатно показывать с рекламой — это тоже был урок на будущее). В итоге у все получилось -  так или иначе",  -  заключил он. Но чтобы люди в Украине начали платить за контент в интернете -  на это ушло как минимум пять лет.

А получилось потому, что после этого негативного опыта команда сделала выводы и поняла, что нужно менять стратегию, развиваться в другом направлении. Но и тут не обошлось без факапа, связанного с запуском инновационного продукта -  удобного приложения. После его запуска желающих платить за контент больше не стало.

"Мы начали комплексовать: может мы все плохо делаем, может контент не тот, рынок не такой, как ожидали. Но затем поняли, что наш факап в том, что пока команда пыталась сделать революцию на рынке, мы уходили в минус", — рассказал Иван.  

И итоге пришли к совершенно другой модели: нужно быть просто чуть-чуть, на несколько процентов лучше тех привычных продуктов, которые уже есть на рынке.

"Мы обратили внимание на абсолютно, в нашем понимании, вымирающий старперский сегмент телевидение (в то время мы свято верили, что телевидение умрет, а вот и мы -  новое поколение). И пока мы в это верили, у нас ничего не получалось. И тут мы поняли -  что вот же, телевидение, за которое люди привыкли платить десятилетиями. Так мы вышли из этого факапа".

Гости вечеринки FuckUp Night by EASEГости вечеринки FuckUp Night by EASE. Фото предоставлено EASE

Уроки факапов: Сейчас в Megogo, когда запускают новые продукты, то идут по такому пути: смотрят, к чему у пользователей уже есть привычка и делают новый продукт чуть-чуть лучше, чем уже существующий. "И когда мы запускаем такой продукт — "чуть-чуть лучше", не революционный  -  то сверху можем "нахлобучивать" любые продукты, и вместе они будут прекрасно продаваться. Через какое-то время пользователи уже не смогут прожить без нашего сервиса", — заключил Иван Шестаков.

Факапы Atlas Weekend

Ошибка в 200 тысяч евро

Дмитрий Сидоренко, сооснователь Atlas Weekend, рассказал, что фестиваль прошел через множество факапов. Одна из причин — резкое масштабирование: фестиваль, который впервые провели в 2015 году сегодня считается крупнейшим музыкальным событием в Восточной Европе.

Дмитрий Сидоренко, Atlas Weekend, на FuckUp Night by EASEДмитрий Сидоренко, Atlas Weekend, на FuckUp Night by EASE. Фото предоставлено EASE

Среди факапов первых фестивалей и бардак с таймингом , и недостаточное количество туалетов, и шум, мешающий спасть жителям района.

За факапы приходится дорого платить, но это бесценный опыт, который позволяет в будущем сэкономить в разы больше денег, считает Дмитрий Сидоренко.

Одним из таких "дорогих" факапов стала для него ошибка, которую он сделал при подготовке фестиваля в 2018 году. К тому времени в Украине уже появился фестиваль-конкурент (Upark -  Delo.ua). 

Дмитрий Сидоренко, Atlas Weekend, на FuckUp Night by EASEДмитрий Сидоренко, Atlas Weekend, на FuckUp Night by EASE. Фото предоставлено EASE

"Его организаторы всячески пытались переманить наших артистов. Мой факап состоял в том, что я рассказал некоторым нашим коммерческим спонсорам, которые как оказалось потом, общались с тем фестивалем, с какими артистами веду переговоры". В итоге одна из групп стоила нам +200 тысяч евро.

Из этого я сделал вывод, что не нужно говорить о своих планах, пока, как минимум, не подписан контракт", — рассказал Дмитрий Сидоренко.

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Факапы Multiplex

Как сеть кинотеатров попала в международный скандал

Если вы что-то делаете, то неизбежно будете совершать ошибки, и это даже более важная часть, чем ваши успехи, считает Виталия Писаренко, бордмембер и экс-CEO Multiplex.

Виталий Писаренко, Multiplex, на FuckUp Night by EASEВиталий Писаренко, Multiplex, на FuckUp Night by EASE. Фото предоставлено EASE

Как правило ошибка начинается с когнитивного искажения у человека, заметил он и в качестве примера рассказал о нескольких таких факапах.

Первый случай — как сеть кинотеатров стала пиратом, хотя по долгу службы всегда с пиратами борется. Причем, случилось это, потому что маркетологи Multiplex хотели сделать лучше бренду и сняли на телефон кусочек фильма, который должен был выйти в прокат через полгода и его эксклюзивно показывала представителям кинотеатров голливудская студия-производитель. "Наша сотрудница из лучших побуждений сразу сделала сториз на наш официальный аккаунт,  -  рассказал Виталий Писаренко.  -  Так мы спровоцировали целый международный скандал". Студия намеревалась лишить компанию патента на какое-то время.

Как минимизировали последствия: Когда это произошло компания не встала в оборонительную позицию, а признала ошибку и предложила этой студии крутое сотрудничество: совместные активности.

Много ошибок происходят не от того, что кто-то хочет сделать плохо, а от того, что кто-то хочет сделать хорошо, но позитивная энергия направляется немного не в то русло.

 

Когда недооценили сложность задачи

Еще один факап, о котором рассказал Виталия Писаренко, — пример того, что случается, если недооценить сложность задачи, а такое часто происходит, если задача новая. В итоге выставляют нереалистичные сроки, нереалистичный бюджет, не правильно встраивают задачу в общую канву развития компании. В Multiplex такая ситуация произошла с программой лояльности.  

Виталий Писаренко, Multiplex, на FuckUp Night by EASE
Виталий Писаренко, Multiplex, на FuckUp Night by EASE. Фото предоставлено EASE

Когда в компании полностью перезапускали всю диджитал-составляющую кинотеатров — сайт, приложение, то решили, давайте еще и программу лояльности сделаем.  "Это было в начале 2016-го, -  заметил Виталий Писаренко. -  Есть ли у нас программа лояльности сейчас? Ее нет. Потому что тогда мы не поняли, настолько не время и не место для этого проекта, столько еще фундамента надо построить, отладить работу десятка других систем". А когда через какое-то время вернулись к идее запуска программы лояльности, оказалось, что все, что тогда было придумано уже не релевантно и нужно перепридумывать, заключил  Виталий и добавил, что надеется, что программу лояльности в  Multiplex скоро запустят.

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Уроки факапа: Заложите запас, когда расчитываете сроки проекта и бюджет, рекомендует Виталий Писаренко: "Если вы планировали сделать проект за миллион и год, а сделали за 800 тысяч и одиннадцать месяцев -  это успех А если планировали за полгода и 500 тысяч, а сделали так же точно -  это факап". 

FuckUp Night by EASEFuckUp Night by EASE. Фото предоставлено EASE

Как реагировать на факапы

Виталий Писаренко поделился политиками Multiplex в отношении ошибок сотрудников.

1. Важный нюанс: нужно сохранить у людей позитив и желание улучшать продукт, с которым они работают.

2. Не ругать за ошибки. Плохо, когда человек не рассказал, что сделал ошибку, и после накопиться еще много-много разных бед. А делать ошибки -  это нормально, но при этом нужно учиться на своих ошибках.

3. Помогать исправлять ошибки, а не бросать человека разгребать все самому.

4. Максимально все документировать, чтобы минимизировать риск повторений факапов: ошибки в рамках проектов разбирать и выписывать, какие процессы в компании нужно поменять.

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