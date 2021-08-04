Факапы Megogo, Multiplex и Atlas Weekend: почему случаются провалы и как их минимизировать

Топы Megogo, Multiplex и Atlas Weekend поделились опытом своих неудач с гостями факап-вечеринки, которую уже в третий раз организовала "Европейская ассоциация программной инженерии"‎ EASE.

FuckUp Night by EASE — это формат встреч, когда бизнесмены рассказывают, как проваливались их идеи и проекты. "Но главное, что делаем это с улыбкой на лице", — заметил Владислав Савченко, президент "Европейской ассоциации программной инженерии" EASE.

Факапы Megogo

Когда из-за революционных идей уходили в минус

Десятилетняя история Megogo сплошь и рядом состоит из факапов, заметил Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию медиа сервиса Megogo. А происходят они потому, что рынок меняется и требуется соответствовать новым реалиям.

Один из первых факапов Megogo, которым поделился Иван с гостями FuckUp Night by EASE, был связан с выходом нового продукта на рынок.

"Мы изначально собирались быть веб-сервисом и не собирались уходить в медиа, были исключительно про IT.

Но рынок рос, и мы решили, что просто возьмем и разместим на нашем ресурсе фильмы, как это делают пиратские ресурсы, люди будут их смотреть, будем показывать рекламу, но только еще будем отчислять процент за просмотры правообладателям", — рассказал Иван Шестаков.

Но идея такой бизнес-модели "не взлетела". "Оказалось, что контент вообще-то нужно покупать, — с иронией вспоминает запуск проекта Иван. - Мы об этом, конечно, подозревали, но не подозревали, что это настолько сложно".

Когда команда Megogo впервые приехала на кинорынок в Канны и начала встречаться с правообладателями: "Мы из Украины, хотим купить каталог вашего контента", то услышали в ответ: "Украина - что это?". И только когда придумали отвечать: "Это экс-USSR country", получили положительный ответ. Но их поджидала следующая неожиданность: оказалось, что контент на 15 стран бывшего Советского Союза стоит столько же, сколько для одной Украины.

"Сейчас с этим проблем нет", - заметил Иван, переходя к следующей неожиданности в истории запуска сервиса.

"Мы то думали, что каталоги купили - и все. Но когда попытались продавать контент, то поняли, что на рынке со 100% пиратством это вообще не срабатывает. Начали думать, как нам трансформировать проект. И не придумали ничего лучше, чем мимикрировать от банальных пиратов. Начали бесплатно показывать контент с рекламой (а кстати, как оказалось, не все каталоги, что купили, можно было бесплатно показывать с рекламой — это тоже был урок на будущее). В итоге у все получилось - так или иначе", - заключил он. Но чтобы люди в Украине начали платить за контент в интернете - на это ушло как минимум пять лет.

А получилось потому, что после этого негативного опыта команда сделала выводы и поняла, что нужно менять стратегию, развиваться в другом направлении. Но и тут не обошлось без факапа, связанного с запуском инновационного продукта - удобного приложения. После его запуска желающих платить за контент больше не стало.

"Мы начали комплексовать: может мы все плохо делаем, может контент не тот, рынок не такой, как ожидали. Но затем поняли, что наш факап в том, что пока команда пыталась сделать революцию на рынке, мы уходили в минус", — рассказал Иван.

И итоге пришли к совершенно другой модели: нужно быть просто чуть-чуть, на несколько процентов лучше тех привычных продуктов, которые уже есть на рынке.

"Мы обратили внимание на абсолютно, в нашем понимании, вымирающий старперский сегмент — телевидение (в то время мы свято верили, что телевидение умрет, а вот и мы - новое поколение). И пока мы в это верили, у нас ничего не получалось. И тут мы поняли - что вот же, телевидение, за которое люди привыкли платить десятилетиями. Так мы вышли из этого факапа".

Уроки факапов: Сейчас в Megogo, когда запускают новые продукты, то идут по такому пути: смотрят, к чему у пользователей уже есть привычка и делают новый продукт чуть-чуть лучше, чем уже существующий. "И когда мы запускаем такой продукт — "чуть-чуть лучше", не революционный - то сверху можем "нахлобучивать" любые продукты, и вместе они будут прекрасно продаваться. Через какое-то время пользователи уже не смогут прожить без нашего сервиса", — заключил Иван Шестаков.

Факапы Atlas Weekend

Ошибка в 200 тысяч евро

Дмитрий Сидоренко, сооснователь Atlas Weekend, рассказал, что фестиваль прошел через множество факапов. Одна из причин — резкое масштабирование: фестиваль, который впервые провели в 2015 году сегодня считается крупнейшим музыкальным событием в Восточной Европе.

Среди факапов первых фестивалей и бардак с таймингом , и недостаточное количество туалетов, и шум, мешающий спасть жителям района.

За факапы приходится дорого платить, но это бесценный опыт, который позволяет в будущем сэкономить в разы больше денег, считает Дмитрий Сидоренко.

Одним из таких "дорогих" факапов стала для него ошибка, которую он сделал при подготовке фестиваля в 2018 году. К тому времени в Украине уже появился фестиваль-конкурент (Upark - Delo.ua).

"Его организаторы всячески пытались переманить наших артистов. Мой факап состоял в том, что я рассказал некоторым нашим коммерческим спонсорам, которые как оказалось потом, общались с тем фестивалем, с какими артистами веду переговоры". В итоге одна из групп стоила нам +200 тысяч евро.

Из этого я сделал вывод, что не нужно говорить о своих планах, пока, как минимум, не подписан контракт", — рассказал Дмитрий Сидоренко.

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Факапы Multiplex

Как сеть кинотеатров попала в международный скандал

Если вы что-то делаете, то неизбежно будете совершать ошибки, и это даже более важная часть, чем ваши успехи, считает Виталия Писаренко, бордмембер и экс-CEO Multiplex.

Как правило ошибка начинается с когнитивного искажения у человека, заметил он и в качестве примера рассказал о нескольких таких факапах.

Первый случай — как сеть кинотеатров стала пиратом, хотя по долгу службы всегда с пиратами борется. Причем, случилось это, потому что маркетологи Multiplex хотели сделать лучше бренду и сняли на телефон кусочек фильма, который должен был выйти в прокат через полгода и его эксклюзивно показывала представителям кинотеатров голливудская студия-производитель. "Наша сотрудница из лучших побуждений сразу сделала сториз на наш официальный аккаунт, - рассказал Виталий Писаренко. - Так мы спровоцировали целый международный скандал". Студия намеревалась лишить компанию патента на какое-то время.

Как минимизировали последствия: Когда это произошло компания не встала в оборонительную позицию, а признала ошибку и предложила этой студии крутое сотрудничество: совместные активности.

Много ошибок происходят не от того, что кто-то хочет сделать плохо, а от того, что кто-то хочет сделать хорошо, но позитивная энергия направляется немного не в то русло.

Когда недооценили сложность задачи

Еще один факап, о котором рассказал Виталия Писаренко, — пример того, что случается, если недооценить сложность задачи, а такое часто происходит, если задача новая. В итоге выставляют нереалистичные сроки, нереалистичный бюджет, не правильно встраивают задачу в общую канву развития компании. В Multiplex такая ситуация произошла с программой лояльности.





Когда в компании полностью перезапускали всю диджитал-составляющую кинотеатров — сайт, приложение, то решили, давайте еще и программу лояльности сделаем. "Это было в начале 2016-го, - заметил Виталий Писаренко. - Есть ли у нас программа лояльности сейчас? Ее нет. Потому что тогда мы не поняли, настолько не время и не место для этого проекта, столько еще фундамента надо построить, отладить работу десятка других систем". А когда через какое-то время вернулись к идее запуска программы лояльности, оказалось, что все, что тогда было придумано уже не релевантно и нужно перепридумывать, заключил Виталий и добавил, что надеется, что программу лояльности в Multiplex скоро запустят.

Уроки факапа: Заложите запас, когда расчитываете сроки проекта и бюджет, рекомендует Виталий Писаренко: "Если вы планировали сделать проект за миллион и год, а сделали за 800 тысяч и одиннадцать месяцев - это успех А если планировали за полгода и 500 тысяч, а сделали так же точно - это факап".

Как реагировать на факапы

Виталий Писаренко поделился политиками Multiplex в отношении ошибок сотрудников.

1. Важный нюанс: нужно сохранить у людей позитив и желание улучшать продукт, с которым они работают.

2. Не ругать за ошибки. Плохо, когда человек не рассказал, что сделал ошибку, и после накопиться еще много-много разных бед. А делать ошибки - это нормально, но при этом нужно учиться на своих ошибках.

3. Помогать исправлять ошибки, а не бросать человека разгребать все самому.

4. Максимально все документировать, чтобы минимизировать риск повторений факапов: ошибки в рамках проектов разбирать и выписывать, какие процессы в компании нужно поменять.