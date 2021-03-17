Четыре бизнес-факапа, которые украинские предприниматели смогли преобразовать в успех

Вандализм пользователей электросамокатов Bolt, ажиотаж при покупке билетов на TicketsBox, который привел к перебоям в работе сайта, пролет в полмиллиона долларов онлайн сервиса по заказу такси Car and Fly, а также лишние затраты онлайн-супермаркета Foodex24 на сумму $300 тысяч. О своих неудачах в бизнесе рассказали представители компаний на мероприятии Fuckup night.

На пути к успешным проектам компании пережили много неудач, о которых смогли откровенно рассказать на мероприятии Fuckup night, организованном "Европейской ассоциацией программной инженерии".

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Бракованные самокаты и бюрократия властей

"Наши люди реально лучше, чем о нас думают иностранные компании, и намного лучше, чем мы сами о себе думаем", — откровенно заявил GRC в Bolt Ukraine Тарас Потичный, рассказывая про высокие риски вандализма в Украине.

Тарас признался, что вопреки опасениям своей команды, за все время существования проекта по аренде электросамокатов было украдено всего 10 штук. Оказывается, первые 400 электросамокатов появились в Киеве благодаря факапу на одной из китайских фабрик, выпустивших бракованную партию техники, которую компания закупила по очень приятной цене и переделала в Украине.

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Однако совсем неожиданным факапом стала не затратная рекламная компания и высокая цена проката, а бюрократическая волокита в мэрии с регистрацией транспортных средств. Выйти с минимальными потерями, из казалось уже практически патовой ситуации, помог напор Тараса и антикризисной PR-команды, которая смогла в свою пользу обыграть внешние информационные факторы, такие как очередные местные выборы 2020 года.

GRC в Bolt Ukraine Тарас Потичный. Фото: Европейская ассоциация программной инженерии

Как фанаты "положили" сайт, а всех спасла электронная очередь

О факапе также публично признался и основатель сервиса TicketsBox Вадим Чернецкий. По его словам, первые серьезные сложности на сервисе TicketsBox произошли во время продажи билетов на футбольный матч "Украина — Португалия", когда 30 тысяч посетителей в секунду чуть было не "положили" сайт из-за большой нагрузки на сервер.

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Выходом из ситуации стало внедрение электронной очереди, которая систематизировала запросы клиентов и разгрузила сайт. А запуск системы "Анти перекуп", предусматривающий продажу одного билета на одну банковскую карту физлица, помогло Вадиму выжить в жестких условиях и противостоять монополистам на рынке билетных сервисов.

Факап же со сбоем сканирования штрих-кодов на уже распечатанных билетах, случившийся прямо при входе на концерте во Дворце Спорта, привел к разработке и внедрению в работу универсальной системы считывания всех видов штрих-кодов и QR-кодов на электронных билетах.

Основатель сервиса TicketsBox Вадим Чернецкий. Фото: Европейская ассоциация программной инженерии

Триста "штук" на ветер и работа над ошибками

Во время своего выступления основатель онлайн-супермаркета Foodex24 Владислав Савченко подчеркнул, что в бизнесе нужно уметь думать на пару шагов вперед.

Факапом этой компании стали лишние траты на старте бизнеса в $300 тысяч из-за отсутствия продуманной стратегии и стремительного запуска онлайн сервиса всего за 14 дней.

"Люди обучаются новому методу покупок online. Есть большой спрос на услуги качественной доставки", — объяснил такой скоростной запуск своего сервиса Foodex24 Владислав Савченко, основавший свой новый бизнес в момент карантина в Украине, в связи с начавшейся пандемией COVID-19 и всемирным локдауном в 2020 году.

Проект взлетел благодаря слаженной работе всей команды, постоянному процессу обучения и проделанной работе над ошибками.

Основатель онлайн-супермаркета Foodex24 Владислав Савченко. Фото: Европейская ассоциация программной инженерии

"Влетел" на полмиллиона долларов — создал международную компанию

CEO киевского офиса международной IT-компании Solvd, Inc. Вячеслав Смирнов рассказал про то, как пролет в полмиллиона долларов при попытке запуска аналога сервиса Uber в Украине в 2012 году — одного из первых украинских онлайн сервисов по заказу такси Car and Fly. В результате этот кейс привел к созданию успешной международной компании Solvd, Inc.

СЕО IT-компании Solvd, Inc. Вячеслав Смирнов. Фото: Европейская ассоциация программной инженерии

Напомним, что украинские бизнесмены порекомендовали 4 сериала о преодолении факапов и силе таланта.