Что посмотреть: бизнесмены рекомендуют — 4 сериала о преодолении факапов и силе таланта

Бизнес-портал Delo.ua спросил у владельцев бизнеса и СЕО — людей ценящих свободное время и предпочитающих тратить его рационально, смотрят ли они сериалы, и если да, то какие с интересом смотрели сами и рекомендуют другим. Тем более, что зимние праздники - самое подходящее время для эмоциональной подзарядки на новый 2021 год.

В первой подборке оказались актуальные для сегодняшнего тревожного времени истории, герои которых преодолевают факапы и начинают новый этап жизни. Итории о том, как важно попасть в свою команду, а также о мощной созидательной волне, которую рождает синергия креативных людей.

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"Удивительная миссис Мэйзл" (The Marvelous Mrs. Maisel)

Александр Сколовский, основатель "Текстиль-Контакт":

"В новогодние каникулы советую почитать и посмотреть что-то легкое и веселое. Посмотрите "Удивительную миссис Мэйзл" - пронизанный тонким юмором американский сериал".

О сериале: "Удивительная миссис Мэйз" один из самых оптимистичных проектов Amazon, созданных Эми Шерман-Палладино и ее мужем Дэниел Палладино, известных по сериалу "Девочки Гилмор".

Действие сериала происходит в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Домохозяйка Мириам "Мидж" Мейзел обнаруживает, что у нее есть талант к стендап-комедиям, и делает на этом карьеру. Важный нюанс: на дворе 1958 год и женщинам на комедийной сцене пока не рады, а полиция все еще не очень понимает, зачем нужны эти стендапы. Героиня, прожившая полжизни в гламурной среде престижнейшего района Нью-Йорка — Верхнего Ист-Сайда, сталкивается с реальным миром, и интересно наблюдать, как это столкновение трансформируется в жизненную стратегию: украшай и властвуй.

Сериал получил премию "Золотой глобус" в 2017 году и "Эмми" в 2018 году, а в 2019-ом — награды Гильдии киноактеров США в трёх номинациях: лучший актёрский ансамбль, лучшая женская и мужская роль — их получили Рэйчел Броснахэн и Тони Шалуб. На сегодня снято три сезона и Amazon продлил сериал на четвертый сезон.

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"Последний танец" (The last dance)

Сергей Пилипенко, генеральный директор ПСГ "Ковальская":‎

Я не ожидаю, что наступивший год будет проще, чем ушедший. Мир не будет прежним уже никогда. И чтобы в нем оставаться неуязвимым, необходимо закалять характер и настраиваться на непрерывную борьбу, чем бы вы не занимались.

Для вдохновения на победы в новом году рекомендую документальную работу The last dance ("Последний танец") от Netflix, которая рассказывает о легендарном составе баскетбольной команды Chicago Bulls в период карьерного пика Майкла Джордана.

Эта лента не только о спорте. Она о лидерстве, бесстрашии и об упорстве быть лучшим во всём, несмотря на обстоятельства.

Это именно те качества, которые помогут держаться на плаву в мире полном непредсказуемости.

О сериале: "Последний танец" (The last dance ) — американский документальный спортивный мини-сериал (10 эпизодов), выпущенный студиями Netflix и ESPN в апреля 2020 года. Получил премию "Эмми".

Стремительный как баскетбольный матч сериал о последнем чемпионском сезоне "Чикаго Буллз".посвящен Майклу Джордану, Филу Джексону и другим звездам баскетбола. В него включены ранее неопубликованные съемки из сезона 1997-1998 — последнего сезона Майкла Джордана в команде .

"Спалах"

Дима Борисов, владелец Семья ресторанов Димы Борисова:

"Спалах" — крутой мини-сериал о том, насколько много у нас талантливых людей во всех индустриях.

Дмитрий Деркач, cовладелец сети кинотеатров "Планета Кино":

Очень понравился "Спалах". Это отличный пример развития украинского кинопроизводства.

О сериале: "Спалах" — документальный сериал о новой украинской культуре, созданный медиа "Слух" в 2020 году.

Авторы проекта взяли 100 интервью, на основе которых рассказали истории о том, как создавались целые пласты культуры в Украине. Героями этих историй стали MONATIK, Юрий Бардаш, Майкл Щур, ONUKA, DakhaBrakha, Влад Яма, Евгений Клопотенко, Антонио Лукич, Алексей Потапенко, Андрей Данилко, Лерос Гео, Алан Бадоев, Vivienne Mort, рестораторы Дмитрий Борисов, Миша Кацурин, основатели проектов CLOSER, Veselka, "Культура Звука", "Планета кино", Ukrainian Fashion Week, KSENIA SCHNAIDER и многие другие.

Премьеры всех 10 серий проходят на YouTube-канале. Сейчас можно посмотреть три первые серии — об украинских фольке, комедии и рейв-культуре.

"Миллиарды" (Billions)





Игорь Смелянский, генеральный директор АТ "Укрпошта":

Скажу честно, на фильмы, как и на книги, не хватает времени. Успеваю читать только бизнес журналы и онлайн-медиа. Из последнего что успел посмотреть — сериал "Миллиарды". Он, в том числе и о том, что самое важное сохранять позитивный взгляд на жизнь, чтобы не происходило.

О сериале: "Миллиарды" - триллер, в котором показано, как в мире больших денег ведется борьба не на жизнь, а насмерть. В противостояние вступают финансовый гений, владелец крупного хедж-фонда Бобби Аксельрод, и федеральный прокурор штата Нью-Йорк Чак Родс, круша при этом судьбы десятков людей вокруг, потому психологическое напряжение то и дело взлетает до пиковой отметки. При этом в сериале нет однозначных "монстров", играющих в серой зоне рыночных игр, и "ангелов", стремящихся наказать их. Персонажи неоднозначны, многослойны.

Снято пять сезонов сериала по заказу телеканала Showtime. Пятый, вышел в мае 2020 года.