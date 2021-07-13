Lifestyle 20 минут назад

Три лейбла обвиняют Atlas Weekend в невыплате роялти зарубежным хэдлайнерам

Три крупнейших лейбла — Universal Music Publishing Group, Sony / ATV Publishing и Warner Music обвиняют Atlas Weekend в невыплате роялти хэдлайнерам, выступившим на фестивале, среди которых Fatboy Slim и DJ Snake

Atlas Weekend -2021. Фото: facebook.com/atlasweekend Atlas Weekend -2021. Фото: facebook.com/atlasweekend
Atlas Weekend -2021. Фото: facebook.com/atlasweekend

Atlas Weekend обвиняют в невыплате роялти зарубежным хэдлайнерам, сообщает "Слух". Еще до начала Atlas Weekend три крупнейших лейбла мира  — Universal Music Publishing Group, Sony / ATV Publishing и Warner Music —  направили организаторам фестиваля официальные письма с запретом на исполнение музыки из их каталогов.

Причиной запрета стал отказ организаторов выплачивать авторское вознаграждение за музыку, звучащую на фестивале. Atlas Weekend проигнорировал эти требования. Среди исполнителей, чьими правами управляют лейблы, — хедлайнеры Atlas Weekend 2021 Fatboy Slim и DJ Snake.

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О нарушении организаторами  Atlas Weekend  авторских прав сообщили Общественный союз "Украинская лига авторских и смежных прав" (УЛАСП) и Общественный союз "Организация коллективного управления авторскими и смежными правами" (ОКУАСП).

Юристы Atlas Weekend  на обращение журналистов  подтвердили, что роялти должно выплачиваться, но при этом уточнили, что в данный момент  в Украине нет ни одной уполномоченной организации, которая имела бы право собирать роялти. Соответственно, нет организации, которая в законном порядке может выполнять делегированные законом действия, резюмировали они.

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Право собирать роялти определено  в законе Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав ". Оно дается организациям коллективного управления в сфере" публичного исполнения музыкальных недраматических произведений с текстом и без текста, включая произведения, которые включены в состав аудиовизуальных произведений".

Ни одна такая организация не получила аккредитацию в указанной сфере. Самостоятельно реализовать возможность сборов роялти за публичное исполнение произведений авторы (и организации, которым переданы имущественные авторские права) не могут, отметили юристы Atlas Weekend.

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Одна из организаций, которой Минэкономики отказало в аккредитации на коллективное управление авторскими правами в музыкальной сфере, —  ОО "УААСП", ее вице-президентом является фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя.  В начале 2021 года ее представители провели митинг, объявив, что конкурс аккредитаций был проведен с нарушениями.

А также Сергей Усик, музыкант и директор группы "Антитела", опубликовал в своем посте в FB факты, полученные им и его коллегами в результате их собственного расследования теневых схем в сфере авторского права на примере четырехстороннего договора ОС "УЛАСП" с пользователем музыки.

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