Atlas Weekend продал за 1200 долларов пожизненный абонемент на фестиваль в виде NFT

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend продал на аукционе пожизненный VIP-абонемент в виде NFT-токена за 1 201 BUSD ($ 1201).

Аукцион состоялся на NFT-маркетплейсе Binance, открытом две недели назад. Сейчас на площадке выставлены билеты на Atlas Weekend-2021 в виде NFT. Их цена — 105 BUSD (≈ $ 104.98).

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Владелец NFT-токена, пожизненного VIP-абонемента, получил право на вход на все фестивали Atlas Weekend.

А кроме того, получит лимитированные наборы мерча Binance и Atlas Weekend и автограф одного из хедлайнеров фестиваля 2021 (в физическом виде).

Автограф одного из хедлайнеров получат и все владельцы NFT-билетов.

5 и 6 июля на Atlas Weekend 2021 бесплатный вход, поэтому впервые протестировать новые возможности — вход на фестиваль по NFT-билету — его обладатели смогут 7 июля.

Для них будет организован отдельный вход, где владельцы билетов должны будут подтвердить личность с помощью своего аккаунта в приложении Binance, на котором хранится NFT-токен.

Atlas Weekend стал первым музыкальным фестивалем в мире, билеты на который продаются в формате NFT. Партнерство между крупнейшим европейским музыкальным фестивалем и ведущей международной криптобиржей направлено на популяризацию NFT-рынка.

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Руководство Binance надеется, что "в недалеком будущем новый формат продажи билетов на большие ивенты станет привычным делом и для организаторов, и для посетителей".

NFT-маркетплейсе Binanc запущен 24 июня. Билеты на Atlas Weekend могут приобрести любые пользователи Binance.

В 2021 году из-за пандемии COVID-19 фестиваль Atlas Weekend проходит в нетрадиционном формате. Организаторы решили не отменять событие полностью, как это сделали многие фестивали. На 2022-й год перенесли Atlas Weekend с западным лайнапом, а в 2021 году пригласили выступать украинских музыкантов и артистов из ближнего зарубежья.

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На фестивале выступят Fatboy Slim (Великобритания), Tommy Cash (Эстония) и Brainstorm (Латвия), украинские артисты: "Океан Ельзи", Тина Кароль, Верка Сердючка, Monolink, Onuka, alyona alyona, "ДахаБраха", DakhDaughters, Hardkiss, "Бумбокс", "Ляпис 98", "Порнофильмы", "Друга Ріка", "Скрябін", Kozak System, Курган & Agregat, Sasha Boole, Сергей Бабкин, "Один в Каное", "Антитіла", Go-А, Motanka и другие.