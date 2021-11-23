Суд обязал Кевина Спейси выплатить 31 млн долларов авторам сериала «Карточный домик»

Актер Кевин Спейси нарушил продюсерские и актерские соглашения с компанией MRC, и ему придется выплатить авторам сериала «Карточный домик» 31 млн долларов компенсации. Об этом сообщает Variety.

Кинокомпания MRC занималась производством сериала, но разорвала контракт со Спейси после обвинений в сексуальных домогательствах, которые посыпались в его адрес. В результате шестой сезон «Карточного домика» был сокращен, и из сериала убрали Френка Андервуда — персонажа Спейси.

В январе 2019 года MRC подала иск и попыталась добиться выплаты компенсации от актера из-за необходимости заново приступать к шестому сезону. Спейси подал встречный иск и обвинил компанию в неправомерном расторжении договора, а также в нарушении обязательств.

«Судья обнаружил, что поведение Спейси представляет собой материальное нарушение продюсерских и актерских соглашений с MRC», — сказано в постановлении, которое в июле 2020 года выпустил арбитражный судья.

Теперь Кевину Спейси и его компании M. Profitt Productions и Trigger Street Productions придется выплатить авторам сериала "Карточный домик" 31 млн долларов компенсации.

Кевин Спейси — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он обладатель двух "Оскаров" за лучшую мужскую роль второго плана и известен по ролям в фильмах « Красота по-американски», «Семь», «Время убивать», «Переговорщик», «Возвращение супермена» и многих других.

Напомним, сериал "Карточный домик" был одним из успешных проектов Netflix, но компания решила закрыть его на фоне инцидента о сексуальных домогательствах, связанного с исполнителем главной роли Кевином Спейси. Об этом было объявлено через несколько дней после того, как актера обвинил в сексуальных домогательствах Энтони Рэпп.

Компания Netflix также решила не выпускать фильм "Гор", который сейчас находится на этапе пост-продакшна. Кевин Спейси выступал продюсером этого фильма и исполнил в нем главную роль. Тем не менее, представитель компании подтвердил, что Netflix продолжит сотрудничество с Media Rights Capital, чтобы "оценить наш дальнейший путь, связанный с сериалом" "Карточный домик".