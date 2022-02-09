45% соискателей работы в Украине не против уехать на заработки за границу - опрос

45,3% украинских соискателей работы не против выехать на заработки за границу в текущем году, остальные же 54,7% уезжать для работы из страны не планируют. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом по поиску работы Jooble.

При этом у 68,8% соискателей нет предыдущего опыта поездки за границу на заработки, а 31,2% украинцев отметили, что такой опыт имеют.

Самой важной мотивацией для поездки на заработки за границу пользователи указали более высокую зарплату. Также в тройку главных причин вошли отсутствие постоянной работы в Украине и возможность накопить средства благодаря бесплатному проживанию и питанию от работодателя.

Кроме того, среди причин соискатели отмечают лучшие условия труда, легальное трудоустройство, медицинское страхование и удобный график.

Сдерживают же украинцев от поездки на заработки чаще всего наличие семьи, состояние здоровья, нежелание менять привычный образ жизни, страх столкнуться с мошенниками, наличие стабильной работы в Украине, отсутствие загранпаспорта, отсутствие сбережений, незнание языка другой страны, отсутствие вакцинации, а также страх не обустроить быт на новом месте.

48,8% опрошенных указали, что желаемый уровень заработной платы за границей для них составляет более 30 тысяч гривен. Для 38,8% опрошенных было бы достаточно от 20 тысяч до 30 тысяч гривен.

10,9% респондентов Jooble удовлетворились бы и суммой от 15 тысяч до 20 тысяч гривен, а для 1,9% и вовсе было бы достаточно получать хотя бы эквивалент 10 тысяч гривен.

Исследование аналитики провели на основе опроса 1035 украинских пользователи с 15 ноября по 24 декабря 2021 года. Опрашивались соискатели из отраслей производства, образования, строительства, медицины, государственного сектора, гостинично-ресторанной сферы, IT, логистики, финансовых учреждений, розничной торговли, аграрного сектора и других.

48,9% опрошенных специалистов имеют более семи лет профессионального опыта, 32,5% - от трех до семи, а 18,6% — до трех лет опыта. Согласно опросу, 15,2% респондентов имеют зарплату до 5 тысяч гривен, относительное большинство в 29,7% - 5-10 тысяч, 16,6% — 10-15 тысяч, 8,2% — 15-20 тысяч, 6,6% — более 20 тысяч гривен.

Анкетирование было анонимным и включало в себя десять вопросов с предложенными вариантами ответов и возможностью написать собственный вариант в некоторых вопросах, чтобы расширить границы ответов и дать респонденту возможность выразить свою точку зрения. Статистическая ошибка выборки не превышает 3%.

Отметим также, что проведенный в конце октября - начале ноября опрос фонда "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии показал, что 47,8% украинцев хотели бы уехать на постоянную или временную работу в Германию, за которой следуют Чехия, Австрия и Польша.