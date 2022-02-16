Курс гривны в 2022 году ожидают от 28,5 до 30 грн/доллар: все будет зависеть от мировых цен на газ - KSE Institute

KSE Institute сформировал прогноз трех сценариев развития украинской экономики в течение 2022 года. При негативном экономическом сценарии цены на импортируемый газ останутся высокими, цены на экспорт упадут на 15-20%, а инфляция в Украине за год составит 11%.

Об этом сообщил руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE Institute Игорь Дейсан во время макробрифинга "Три экономических сценария для Украины, инфляция и ВВП в 2021".

В зависимости от стоимости природного газа и экспорта на протяжении 2022 года, KSE Institute предусматривает три экономических сценария:

1. Относительно нормальный – цены на экспортную продукцию будут оставаться высокими, но цены на газ на мировых рынках опустятся на 40-50%. В таком случае:

• Цены на газ для населения в 2,5–3,0 раза будут ниже рыночных;

• Интерес нерезидентов к кредитованию Правительства будет восстанавливаться;

• Сокращение международных резервов ожидается до 27 млрд долл.;

• Курс будет составлять 28,5 грн за доллар – будет на уровне, близком к заложенному в государственном бюджете;

• Инфляция будет замедляться и к концу года составит около 8%.

2. Умеренно негативный – цены на экспортную продукцию будут оставаться высокими, цены на газ снизятся всего на 5%. При таком сценарии:

• Цены на газ для населения в 4 раза будут ниже рыночных;

• Нерезиденты будут медленно возвращаться к кредитованию Правительства;

• Произойдет сокращение выпуска крупных промышленных потребителей газа;

• Международные резервы по итогам года составят 23 млрд долл.;

• Курс достигнет около 30 грн за долл.;

• Инфляция будет оставаться на уровне около 10%.

3. Отрицательный – цены на экспорт снизятся на 15-20%, цены на газ снизятся на 5%. Тогда ситуация будет развиваться следующим образом:

• Цены на газ для населения в 4 раза будут ниже рыночных;

• Наблюдается низкий интерес нерезидентов к кредитованию Правительства;

• Произойдет сокращение выпуска крупных промышленных потребителей газа.

• Уменьшатся доходы экспортных отраслей;

• Сокращение международных резервов ожидается до 22 млрд долл.;

• Гривна может девальвировать максимум до 32 грн за долл.;

• Инфляция ускорится исключительно за счет фактора девальвации где-то на 1 п.п. и составит около 11% по итогу года.

"Мы предполагаем, что при любых сценариях, Правительство будет пытаться сдерживать инфляцию жилищно-коммунальных услуг, в частности, цены на природный газ, горячую воду и отопление. Если стоимость этих услуг будет расти, то умеренно. Государству придется предпринимать компенсаторные меры как для бизнеса, так и населения", – рассказал Игорь Дейсан.

Кроме того, по словам эксперта, в случае усиленного девальвационного или инфляционного давления НБУ, как прогнозируется, перейдет к жесткой процентной политике и интервенциям.

Напомним, ранее эксперты KSE Institute заявили, что украинская экономика восстановилась до предкризисного уровня и выросла за год на 3,3%.