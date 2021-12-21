Налоговая амнистия в действии: украинцы задекларировали первый миллиард

В рамках начавшейся 1 сентября 2021 года налоговой амнистии украинцы задекларировали уже 1,068 млрд грн.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады, депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

"Налоговая амнистия набирает обороты. Есть первый миллиард задекларированных в рамках налоговой амнистии активов граждан Украины", — отметил Даниил Гетманцев.

По словам народного депутата, динамика деклараций существенно выросла: за последние две недели рост амнистированных активов составил 327%.

Сбор в бюджет составляет около 52 млн грн

Отметим, 15 декабря Гетманцев заявил, что в рамках налоговой амнистии украинцы уже задекларировали 300 миллионов гривен. Выходит, что всего за 6 дней украинцы задекларировали более 700 миллионов гривен.

Напоминаем, с 1 сентября 2021 года впервые в Украине начала работать налоговая амнистия. Она предусматривает единовременное добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов с последующей уплатой единовременного сбора в государственный бюджет.

Гетманцев отмечал, что процедура добровольного декларирования простая и удобная.

В то же время председатель правления Укргазбанка Андрей Кравец сообщил, что в госбанке не наблюдается массового количества обращений по открытию специальных счетов, связанных с легализацией доходов.

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