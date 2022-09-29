Російський 1xBet намагається відновити через Окружний суд свої ліцензії в Україні

Після рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей позбавити російського букмекера 1xBet ліцензій на роботу в Україні, ТОВ "Твоя беттингова компанія", що представляє 1xBet в Україні, вирішила оскаржити це рішення в суді.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані у судовому реєстрі.

"При цьому вирішувати, чи законне рішення КРАІЛ анулювати ліцензії російського букмекера, буде один із найскандальніших судів в Україні - Окружний адміністративний суд міста Києва, який президент Зеленський мав намір ліквідувати через повну втрату до нього довіри," - пише видання.

За даними порталу "Судова влада України", 28 вересня 2022 року вже було визначено суддю, яка розглядатиме позов ТОВ "ТБК" до КРАІЛ, нею стала суддя Оксана Головань.

У своєму позові "ТБК" вимагає визнати рішення КРАІЛ про анулювання ліцензій 1xBet протиправним та скасувати його. Представлятиме 1xBet у суді адвокат із міста Мукачеве Закарпатської області Олексій Гордиченко.

Як відомо, 30 березня 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала дві ліцензії на роботу в Україні російському букмекеру 1xBet, що спричинило шквал обурення в українському суспільстві.

Після того, як понад 26 тисяч українців підписали петицію до президента України Володимира Зеленського з вимогою заборонити роботу 1xBet в Україні, а також після низки журналістських розслідувань про те, що 1xBet - це російська букмекерська контора, яка продовжує працювати в РФ та сплачувати податки країні-агресору.

7 вересня в КРАІЛ заявили, що видані 1xBet ліцензії були анульовані: в результаті перевірки було виявлено, що ТОВ "ТБК" у своїй ліцензійній заявці вказало недостовірні дані про те, що компанія не діє на користь резидентів країни-агресора.

"Зазначимо, що за суддею Головань було зафіксовано факт приховування від декларування майна, незаконне прийняття рішень за відсутності на робочому місці, затягування розгляду справ на догоду третім особам, а також поновлення на роботі прокурорів, які не пройшли атестацію," - повідомляє РБК-Україна.