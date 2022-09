1xBet = 1xСтавка. Чому КРАІЛ не бачить очевидного зв'язку з РФ букмекера, якому дозволила працювати в Україні

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Через місяць після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 23 березня 2022 року, авторитетне данське видання playthegame.org запитало - чому світові футбольні клуби і прем'єр-ліги продовжують працювати з російськими беттинговими компаніями.

У своїй публікації " Російські букмекерські контори продовжують спонсорувати футбольні клуби після вторгнення " видання зазначає, що після проведеного Sunday Times розслідування ще в 2019 році про низку порушень у роботі російської букмекерської контори 1xBet ”Тоттенхем Хотспур” та ”Ліверпуль” припинили співпрацю з ним, після чого скандальний російський букмекер став освоювати для себе нові ринки та уклав спонсорські угоди з клубом ”Барселона” на 9 млн доларів, а також став спонсорувати футбол у Чилі та Бразилії, де 1xBet уклав угоду у січні 2022 року із 13 бразильськими клубами.

Як зазначили данські журналісти, у 2018 році 10 найбільших ліцензованих у РФ букмекерських компаній заплатили 1,6 млрд рублів податків у Росії (понад 200 млн доларів США) та 6,7 млрд рублів на розвиток спорту в країні. Чим більше країн співпрацюють із російськими букмекерами, тим більше грошей вони вливають в економіку країни, яка веде агресивну загарбницьку війну в Україні.

"Однак занадто багато клубів, ліг і компаній, які заробляють на російських букмекерських конторах, схоже, ігнорують війну, щоб захистити свої комерційні інтереси. Оскільки конфлікт в Україні продовжує вирувати, мовчати і брати гроші стає ганебнішим", - резюмує видання.

Рівно через тиждень після виходу цієї публікації, 30 березня 2022 року, Україна, яка стала жертвою кривавої військової агресії РФ, в особі Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видає дві ліцензії російському букмекеру 1xBet на ведення онлайн-клубу та ведення букмекерської діяльності.

Сліпа комісія

Після піднятого в українському суспільстві скандалу на тлі виданого КРАІЛ дозволу російській конторі 1xBet на роботу в Україні члени цієї Комісії стали виправдовуватися, що не побачили жодних слідів між 1xBet і Росією, а тому не побачили підстав не видати ліцензії цьому букмекерському бренду. Що, природно, викликало лише подив і обурення в українського суспільства, адже весь світ знає, що 1xBet - це російський оператор азартних ігор, і лише в українському регуляторному органі з цього приводу чомусь вдалися в ганчір'я.

І незважаючи на підписану 26 тисячами українців петицію до Президента України Володимира Зеленського з вимогою заборонити працювати російській букмекерській конторі в Україні, незважаючи на низку журналістських розслідувань, що доводять, що 1xBet належить громадянам Російської Федерації, і що цей букмекер продовжує працювати в РФ брендом 1хСтавка, незважаючи на те, що під брендом 1xBet у розпал війни проходять реп-батли в Росії, де публічно принижуються бійці українського батальйону "Азов", у КРАІЛ продовжують цинічно наполягати, що у них немає жодних підтверджень, що 1xBet пов'язаний з РФ, тому в Комісії відмовляються анулювати видані 5 місяців тому ліцензії цьому букмекеру.

"На сьогоднішній день КРАІЛ не отримала жодного підтверджуючого документа від компетентних органів державної влади щодо зв'язків власників бренду ”1XBET” з державою-агресором”, - заявили у КРАІЛ 27 серпня 2022 року на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин, перш ніж видати ліцензії 1xBet Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей мала звернутися до СБУ та Бюро економічної безпеки, які контролюють, щоб на український ринок не потрапляли компанії, пов'язані із російським капіталом. Правоохоронці повинні були перевірити, чи не пов'язаний 1xBet з РФ і чи ця компанія не зароблятиме гроші в Україні, згодом які підуть на цю саму війну.

"Якщо такого звернення не було, то це порушення процедур та, можливо, певний елемент корупції", - наголошує Юрчишин.

І, зважаючи на все, такого звернення на момент ухвалення рішення про видачу ліцензій у березні 2022 року дійсно не було, оскільки у відповіді на запит видання delo.ua до КРАІЛ повідомили, що зробили таке звернення до СБУ лише 26 липня 2022 року. І на відповідь, мовляв, чекають досі. Мабуть, у СБУ також за півтора місяці всі ніяк не можуть підтвердити, що 1xBet – це Росія. Що ж, мабуть, доведеться допомогти.

"Брянська трійця"

1xBet працює на російському ринку вже другий десяток років і був заснований трьома жителями міста Брянська – Романом Семіохіним, Дмитром Казоріним та Сергієм Каршковим. Вони зайнялися організацією та проведенням азартних ігор у своєму рідному місті ще у 2007 році, відкриваючи пункти прийому ставок на спорт, з чого згодом і з'явився сайт 1xbet.com.

Засновники 1xBet Роман Семіохін, Дмитро Казорін та Сергій Каршков

Бізнес ставав дедалі успішнішим, гравців ставало дедалі більше, і коли бренд 1xBet вже давно виріс із провінційного в масштаби чи не головного букмекера РФ, на нього почали звертати увагу правоохоронні органи, оскільки букмекерська діяльність 1xBet на території РФ провадиться без відповідних ліцензій, а значить весь прибуток (а це десятки мільярдів рублів) йде повз скарбницю.

Тоді в 2013 році "брянська трійця" викуповує у жителя Москви Олександра Миронова його ТОВ "Букмекер Паб", яка починає оперувати всіма пунктами прийому ставок під брендом 1xbet в РФ. А в 2014 році, коли в РФ оновилося законодавство про ліцензування букмекерської діяльності, та 1xBet не зміг отримати ліцензії через вже відкриті кримінальні справи, щоб продовжувати працювати і бити стани в РФ, на базі цього ТОВ Семіохін, Казорін і Каршков запускають клон 1xBet під назвою 1xСтавка - фактично це переклад 1xBet з англійської на російську. русифікований бренд ТОВ Букмекер Паб отримує необхідні російські ліцензії - з тих пір 1xBet в Росії і по сьогодні працює як 1xСтавка.І це одна і та ж компанія, одні і ті ж люди.

Витяг з російського реєстру по ТОВ "Букмекер Паб"

Підтверджується це не тільки тим, що у сайтів та логотипів 1xBet та 1xСтавка однаковий дизайн, а й структурою власності ТОВ "Букмекер Паб". Станом на 2014 рік, згідно з даними російських реєстрів, 87,9% цієї компанії володів Роман Семіохін, а решта 12,1% належали Дмитру Казоріну.

Витяг з російського реєстру по ТОВ "Букмекер Паб"

Коли у 2016 році за 1xBet щільно взявся слідчий комітет, засновники букмекера стали один за одним "бігти" на Кіпр, перереєструючи туди і свій бізнес. Тоді Роман Семіохін продає за 1,4 млн євро свою мажоритарну частину ”Букмекер Пабу” кіпрському офшору Ehrli Частина Дмитра Казоріна залишається за ним, тому що в той же час він першим із ”трійці” встиг отримати громадянство Кіпру, а бренд 1xBet реєструється на кіпрську компанію Navasard LTD, яка у свою чергу реєструється гібралтарською фірмою Troodos LTD, яка доводиться “пов'язаною стороною”. (Контрольованої прямо чи опосередковано) для кіпрської компанії Magandini Holdings LTD, а бенефіціаром Magandini виступив цей член ”брянської трійці” Роман Семіохін. Таким чином 1xBet повністю стає в юрисдикції Кіпру, залишаючись при цьому російським букмекерським брендом, що належить громадянам РФ.

З того часу бренд 1xBet, який так і не має ліцензій в РФ, йде розвиватися на Захід, отримавши ліцензію голландської заморської території Кюрасао, а бренд 1xСтавка продовжує працювати в Росії під ліцензією ТОВ "Букмекер Паб". Але як і тоді, так і зараз 1xBet і 1xСтавка - бренди однієї і тієї ж російської компанії, зареєстровані на безліч розгалужених фірм Як би ”брянська трійця” сьогодні не намагалася переконувати всіх, що 1xBet не має жодного відношення до 1xСтавка.

1xBet = 1xСтавка = країна-агресор

1 вересня 2022 року, вперше за півроку, як гримить скандал навколо видачі Україною ліцензій 1xBet, останній вийшов із коментарями у пресі. Ну як вийшов – просто купив розміщення своєї заяви у кількох українських ЗМІ. У своїй заяві 1xBet став заперечувати якийсь свій зв'язок з брендом 1xСтавка.

Робити це 1xBet взявся після виходу новин про те, що ще в липні 2022 року в ряді оголошень букмекера 1xСтавка на російських сайтах riasamara.ru, news.rin.ru, sibfo.ru та інших про матч "Лех-Карабах" було зазначено, що ”1% від усіх ставок 1xСтавка, зроблених із РФ, піде на допомогу російським героям, які отримали поранення під час участі у спеціальній військовій операції в Україні”.

"Це вже не вперше, коли бренд 1xBet спробували абсолютно необґрунтовано пов'язати з ”1xСтавка". Ми неодноразово заявляли і повторюємо знову: 1xBet не має жодного відношення до компанії "1хСтавка". Про це ми заявляємо з моменту появи бренду "1хСтавка", якому помилково почали приписувати причетність до компанії 1xBet”, - йдеться у поширеній в українських ЗМІ 1 вересня заяві 1xBet.

Чому ж ми можемо з упевненістю говорити, що в 1xBet нахабно брешуть заради збереження ліцензій в Україні? По-перше, зрозуміло, що виявлення зв'язку між 1xBet з 1хСтавка відразу ж ставить хрест на діяльності букмекера в Україні, оскільки 1хСтавка - букмекер, який легально і відкрито працює в РФ, і сплачує податки до бюджету країни, яка веде війну проти України. А, до речі, виручка ТОВ "Букмекер Паб", що володіє брендом 1хСтавка, за 2021 рік зросла на 52%, склавши 17,6 млрд рублів - на сьогоднішній день 1хСтавка налічує понад 800 пунктів приймання ставок у 67 регіонах РФ.

По-друге, офіційно свій зв'язок 1хСтавка і 1xBet розірвали лише три місяці тому - 16 червня 2022 року, коли у відповідь на пропозицію Держдуми РФ заборонити особам з "недружніх країн" володіти букмекерськими конторами в РФ, кіпрська Ehrlich Ltd і один із засновників 1xBet Казорін повністюпередали свої частини у ТОВ ”Букмекер Паб” явно підставному саратовському акціонерному товариству ”Конструктор”, 100% акцій якого належать якійсь Катерині Семеновій, яка раніше займалася ремонтом принтерів та заправкою картриджів у Саратові та ніколи не мала 216 млрд рублів, за які, згідно з даними реєстру, і придбала ТОВ ”Букмекер Паб”.

У будь-якому випадку, на момент 30 березня 2022 року, коли українська КРАІЛ видала дві ліцензії бренду 1xBet, у складі засновників компанії, що володіє брендом 1хСтавка, був один із співзасновників 1xBet Дмитро Казорін.

Це вже не кажучи про те, що російські слідчі встановили зв'язок між кіпрськими офшорами Navasard LTD (на який зареєстрована торгова марка 1xBet) та Ehrlich (якому до червня 2022 належало ТОВ "Букмекер Паб", що володіє брендом 1хСтавка).

Та й вишенька на торті. Сайт 1xbet.ru, з якого брянчани розпочинали свій бізнес, досі належить ТОВ "Букмекер Паб". Цілком ”дивним” чином при спробі сьогодні зайти на сайт 1xbet.ru ви опиняєтеся автоматично на сайті 1xstavka.ru, куди веде переадресація., Про цю промовисту деталь автори заяви про те, що 1xBet абсолютно безпідставно намагаються пов'язати з 1xСтавка, забули.

Маленька хитрість

Незважаючи на офіційний відхід з російського ринку забороненого там бренду 1xBet, його "брянська трійця" все одно продовжує там розвивати. Як? Оформляючи спонсорські контракти з футбольними клубами і розміщуючи на формі гравців цих клубів логотип 1xBet.

У 2017 році "Букмекер Паб", який, як ми пам'ятаємо, володіє брендом ”1хСтавка” і від якого всіляко відхрещуються в 1xBet сьогодні в Україні, став спонсором футбольного клубу ”Локомотив”, після чого на поле гравці клубу стали виходити у формі із нанесеними на неї логотипами зовсім не легального в РФ 1xСтавка, а саме 1xBet, вже забороненого на той момент у РФ.

Гендиректор ТОВ "Букмекер Паб" Микола Хомченко (ліворуч) та президент ФК ”Локомотив” Ілля Геркус презентують нову форму команди з логотипом 1xBet

Виходить, це ще одне "необґрунтоване приписування причетності" 1xBet до 1xСтавка? Як би не так. Тоді Федеральна антимонопольна служба РФ виставила претензії футбольному клубу - мовляв, ви що, працюєте із забороненим у РФ букмекером? На що юристи клубу відповіли, що товарний знак 1X зареєстрований на ТОВ ”Букмекер Паб”, а слово ”bеt” – це всього лише англійська версія слова ”ставка”. вона все одно оштрафувала ”Локомотив”.

Навіщо їм логотип 1xBet на формі гравців російських команд, адже там брянчани розвивають бренд 1xСтавка? Все просто: команди, які спонсорує "Букмекер Паб" у РФ, грають у європейських лігах, а значить дивляться матчі не тільки в РФ, а й у Європі, де Семіохін, Казорін та Каршков з Кіпру розвивають вже бренд 1xBet. 2019 року клуб ”Краснодар”, чиїм офіційним партнером було ТОВ ”Букмекер Паб”, грав у матчах Ліги Європи з рекламою 1xBet на грудях, потім таку ж історію було перевірено з клубами ”Динамо” та ”Динамо М”.

Гендиректор ТОВ ”Букмекер Паб” Микола Хомченко та гендиректор клубу ”Динамо” Юрій Бєлкін після підписання спонсорського контракту у 2020 році

Хтось ще буде доводити, що 1xBet не має жодного відношення до 1хСтавка та російському ТОВ ”Букмекер Паб”, яке сплачує мільйони рублів до бюджету РФ, який Путін витрачає на вбивства мирних жителів в Україні? Здається, хтось просто вигадав ”маленьку хитрість” і думає, що ніхто її не розкусить.

Хоча говорячи про українську Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей, яка півроку вже доводить, що зв'язку 1xBet з РФ не існує, і СБУ, яка все ніяк не доведе КРАІЛ протилежне, складається враження, що ця маленька хитрість на когось все ж таки діє.

Чи був якийсь матеріальний чи інший інтерес у членів КРАІЛ із широко заплющеними очима видавати ліцензії 1xBet на роботу в Україні – невідомо. Чи продовжить і після цієї публікації КРАІЛ вдавати, що своїми руками не дала росіянам заробляти гроші в Україні на війну проти нашої країни – можна лише робити ставки. Але в будь-якому разі ця історія явно має закінчитися не просто анулюванням виданих 1xBet ліцензій та повною забороною на роботу російського букмекера, а й притягненням до відповідальності всіх, хто дозволив росіянам увійти на український ринок у розпал війни.

Слід лише додати, що за час бурхливого розвитку 1xBet та 1хСтавки їх засновники та власники встигли неабияк збагатитися. І всі ці зароблені на ставках гроші ”брянська трійця” витрачає не лише на гарне життя на Кіпрі, а й на розвиток інших бізнесів у країні-агресорі.

Так, мільярдер Роман Семіохін, якого в рідному Брянці називають одним із найвпливовіших людей, який сколотив величезний капітал на букмекерському бізнесі, виступає засновником понад 30 зареєстрованих у Брянську компаній, які займаються нерухомістю, сільським господарством та готельним бізнесом.

2019 року він купив у депутата Анатолія Курова торгово-розважальний комплекс центр ”Родина” на проспекті Леніна у Брянську. Потім придбав торговий центр Консул.

Того ж року заснована 1xBet фірма ”Паб” купила курску корпорації ”Грін”, яка володіє мережею з 27 продуктових гіпермаркетів ”Лінія” в 10 областях РФ, Воронезьким ТОВ ”Електроніка” та ТОВ ”Ініціатива”, що займаються діловою нерухомістю, а також ТОВ ”ГРІНН енергозбут” та дилера комерційної техніки ТОВ ”Курськбізнесавто”.

Власники 1xBet також придбали туристичний багатофункціональний комплекс ”ГРІНН” у місті Орел, ТРЦ ”Мегакомплекс” у Білгороді та спортивно-оздоровчий та готельний комплекс ”МегаГРІНН” у Курську. Крім того, Роман Семіохін є власником ще низки торгових центрів у Брянську - ”Олександра”, ”Микита” та ”Крістіна”, куплені у бізнесмена Олександра Коломейцева.

Свої інвестиції в російські проекти торгової та ділової нерухомості, а також інші бізнеси Роман Семіохін в інтерв'ю Forbes оцінював більш ніж в 10 млрд рублів.

Виходить, що довше члени української Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей розповідатимуть нам, що 1xBet не має жодного відношення до країни-агресора, тим довше бізнесмени з цієї країни зароблятимуть гроші в Україні для того, щоб потім інвестувати їх у свої торгові центри. у Брянську, оздоровчі центри у Білгороді або автодилери у Курську.

Як цікаво потім президенту Володимиру Зеленському продовжувати переконувати Захід працювати на ”схлопування” економіки РФ і накладати санкції на російський бізнес, якщо його чиновники в його ж країні з легкої руки йдуть на співпрацю з цим бізнесом і допомагають йому російську економіку піднімати?