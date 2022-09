1xBet = 1xСтавка. Почему КРАИЛ не видит очевидную связь с РФ букмекера, которому позволила работать в Украине

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Через месяц после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, 23 марта 2022 года, авторитетное датское издание playthegame.org задалось вопросом - почему мировые футбольные клубы и премьер-лиги продолжают работать с российскими беттинговыми компаниями.

В своей публикации "Российские букмекерские конторы продолжают спонсировать футбольные клубы после вторжения” издание отмечает, что после проведенного Sunday Times расследования еще в 2019 году о ряде нарушений в работе российской букмекерской конторы 1xBet, Великобритания аннулировала лицензию этого букмекера, а футбольные клубы ”Челси”, ”Тоттенхэм Хотспур” и ”Ливерпуль” прекратили сотрудничество с ним. После этого скандальный российский букмекер стал осваивать для себя новые рынки и заключил спонсорские соглашения с клубом ”Барселона” на 9 млн долларов, а также стал спонсировать футбол в Чили и в Бразилии, где 1xBet заключил соглашение в январе 2022 года с 13 бразильскими клубами.

Как отметили датские журналисты, в 2018 году 10 крупнейших лицензированных в РФ букмекерских компаний заплатили 1,6 млрд рублей налогов в России (более 200 млн долларов США) и 6,7 млрд рублей на развитие спорта в стране. Чем больше стран сотрудничают с российскими букмекерами, тем больше денег они вливают в экономику страны, ведущей агрессивную захватническую войну в Украине.

"Однако слишком много клубов, лиг и компаний, зарабатывающих на российских букмекерских конторах, похоже, игнорируют войну, чтобы защитить свои коммерческие интересы. Поскольку конфликт на Украине продолжает бушевать, молчать и брать деньги становится все более постыдным”, - резюмирует издание.

Ровно через неделю после выхода этой публикации, 30 марта 2022 года, Украина, ставшая жертвой кровавой военной агрессии РФ, в лице Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдает две лицензии российскому букмекеру 1xBet на ведение букмекерской деятельности и работу онлайн-казино.

Слепая комиссия

После поднятого в украинском обществе скандала на фоне выданного КРАИЛ разрешения российской конторе 1xBet на работу в Украине, члены данной Комиссии стали оправдываться, что не увидели никаких следов между 1xBet и Россией, а потому не увидели оснований не выдать лицензии этому букмекерскому бренду. Что, естественно, вызвало только недоумение и негодование у украинского общества, ведь весь мир знает, что 1xBet - это российский оператор азартных игр, и только в украинском регуляторном органе на этот счет почему-то притворились ветошью.

И несмотря на подписанную 26-ю тысячами украинцев петицию к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием запретить работать российской букмекерской конторе в Украине, несмотря на ряд журналистких расследований, доказывающих, что 1xBet принадлежит гражданам Российской Федерации, и что данный букмекер продолжает работать в РФ под одноименным брендом 1хСтавка, несмотря на то, что под брендом 1xBet в разгар войны проходят реп-баттлы в России, где публично унижаются бойцы украинского батальона "Азов”, в КРАИЛ продолжают цинично настаивать, что у них нет никаких подтверждений, что 1xBet связан с РФ, а потому в Комиссии отказываются аннулировать выданные 5 месяцев назад лицензии этому букмекеру.

"На сегодняшний день КРАИЛ не получила ни одного подтверждающего документа от компетентных органов государственной власти относительно наличия связей владельцев бренда ”1XBET” с государством-агрессором”, - заявили в КРАИЛ 27 августа 2022 года на своей странице в Facebook.

Как отметил первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин, прежде чем выдать лицензии 1xBet Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей должна была обратиться в СБУ и Бюро экономической безопасности, которые контролируют, чтобы на украинский рынок не попадали компании, связанные с российским капиталом. Правоохранители должны были проверить, не связан ли 1xBet с РФ и не будет ли эта компания зарабатывать деньги в Украине, в последствии которые пойдут на эту самую войну.

"Если такого обращения не было, то это нарушение процедур и, возможно, определенный элемент коррупции”, - подчеркивает Юрчишин.

И, судя по всему, такого обращения на момент принятия решения о выдаче лицензий в марте 2022 года действительно не было, так как в ответе на запрос издания delo.ua в КРАИЛ сообщили, что сделали такое обращение в СБУ лишь 26 июля 2022 года. И ответ, мол, ждут до сих пор. Видимо, в СБУ также за полтора месяца все никак не могут подтвердить, что 1xBet - это Россия. Что ж, видимо придется помочь.

"Брянская троица”

1xBet работает на российском рынке уже второй десяток лет и был основан тремя жителями города Брянска - Романом Семиохиным, Дмитрием Казориным и Сергеем Каршковым. Они занялись организацией и проведением азартных игр в своем родном городе еще в 2007 году, открывая пункты приема ставок на спорт, из чего впоследствии и появился сайт 1xbet.com.

Основатели 1xBet Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков

Бизнес становился все успешнее, игроков становилось все больше, и когда бренд 1xBet уже давно вырос из провинциального в масштабы чуть ли не главного букмекера РФ, на него стали обращать внимание правоохранительные органы, так как букмекерская деятельность 1xBet на территории РФ производится без соответствующих лицензий, а значит вся прибыль (а это десятки миллиардов рублей) идет мимо казны.

Тогда в 2013 году "брянская троица” выкупает у жителя Москвы Александра Миронова его ООО ”Букмекер Паб”, которая начинает оперировать всеми пунктами приема ставок под брендом 1xbet в РФ. А в 2014 году, когда в РФ обновилось законодательство о лицензировании букмекерской деятельности, и 1xBet не смог получить лицензии из-за уже открытых уголовных дел, чтобы продолжать работать и колотить состояния в РФ, на базе этого ООО Семиохин, Казорин и Каршков запускают клон 1xBet под названием 1xСтавка - фактически это перевод 1xBet с английского на русский. На этот ”русифицированный” бренд ООО ”Букмекер Паб” получает необходимые российские лицензии - с тех пор 1xBet в России и по сегодняшний день работает как 1xСтавка. И это одна и та же компания, одни и те же люди.

Выписка из российского реестра по ООО "Букмекер Паб”

Подтверждается это не только тем, что у сайтов и логотипов 1xBet и 1xСтавка одинаковый дизайн, но и структурой собственности ООО "Букмекер Паб”. По состоянию на 2014 год, согласно данным российских реестров, 87,9% этой компании владел Роман Семиохин, а остальные 12,1% принадлежали Дмитрию Казорину.

Выписка из российского реестра по ООО "Букмекер Паб”

Когда в 2016 году за 1xBet плотно взялся следственный комитет, основатели букмекера стали один за одним "бежать” на Кипр, перерегистрируя туда и свой бизнес. Тогда Роман Семиохин продает за 1,4 млн евро свою мажоритарную часть ”Букмекер Паба” кипрскому офшору Ehrlich Ltd. Часть Дмитрия Казорина остается за ним, так как в то же время он первым из ”троицы” успел получить гражданство Кипра. А бренд 1xBet регистрируется на кипрскую компанию Navasard LTD, которая в свою очередь регистрируется гибралтарской фирмой Troodos LTD, которая приходится "связанной стороной" (контролируемой прямо или косвенно) для кипрской компании Magandini Holdings LTD, а бенефициаром Magandini выступил тот самый член ”брянской троицы” Роман Семиохин. Таким образом 1xBet полностью становится в юрисдикции Кипра, оставаясь при этом российским букмекерским брендом, принадлежащим гражданам РФ.

С тех пор бренд 1xBet, так и не имеющий лицензий в РФ, уходит развиваться на Запад, получив лицензию голландской заморской территории Кюрасао, а бренд 1xСтавка продолжает работать в России под лицензией ООО "Букмекер Паб”. Но как и тогда, так и сейчас 1xBet и 1xСтавка - бренды одной и той же российской компании, зарегистрированные на множество разветвленных фирм. Как бы ”брянская троица” сегодня не пыталась убеждать всех, что 1xBet не имеет никакого отношения к 1xСтавка.

1xBet = 1xСтавка = страна-агрессор

1 сентября 2022 года, впервые за полгода, как гремит скандал вокруг выдачи Украиной лицензий 1xBet, последний вышел с комментариями в прессе. Ну как вышел - просто купил размещение своего заявления в нескольких украинских СМИ. В своем заявлении 1xBet стал отрицать какую-либо свою связь с брендом 1xСтавка.

Делать это 1xBet взялся после выхода новостей о том, что еще в июле 2022 года в ряде объявлений букмекера 1xСтавка на российских сайтах riasamara.ru, news.rin.ru, sibfo.ru и других о матче "Лех-Карабах” было указано, что ”1% от всех ставок 1xСтавка, сделанных из РФ, пойдет на помощь российским героям, получившим ранения во время участия в специальной военной операции в Украине”.

"Это уже не в первый раз, когда бренд 1xBet попытались совершенно необоснованно связать с ”1xСтавка". Мы неоднократно заявляли и повторяем снова: 1xBet не имеет никакого отношения к компании "1хСтавка". Об этом мы заявляем с момента появления бренда "1хСтавка", которому по ошибке начали приписывать причастность к компании 1xBet”, - говорится в распространенном в украинских СМИ 1 сентября заявлении 1xBet.

Почему же мы можем с уверенностью говорить, что в 1xBet нагло врут ради сохранения лицензий в Украине? Во-первых, понятно, что обнаружение связи между 1xBet с 1хСтавка сразу же ставит крест на деятельности букмекера в Украине, так как 1хСтавка - букмекер, легально и открыто работающий в РФ, и платящий налоги в бюджет страны, ведущей войну против Украины. А, к слову, выручка ООО "Букмекер Паб”, владеющего брендом 1хСтавка, за 2021 год выросла на 52%, составив 17,6 млрд рублей - на сегодняшний день 1хСтавка насчитывает более 800 пунктов приемок ставок в 67 регионах РФ.

Во-вторых, официально свою связь 1хСтавка и 1xBet разорвали лишь три месяца назад - 16 июня 2022 года, когда в ответ на предложение Госдумы РФ запретить лицам из "недружественных стран” владеть букмекерскими конторами в РФ, кипрская Ehrlich Ltd и один из основателей 1xBet Дмитрий Казорин полностью передали свои части в ООО ”Букмекер Паб” явно подставному саратовскому акционерному обществу ”Конструктор”, 100% акций которого принадлежат некоей Екатерине Семеновой, которая ранее занималась ремонтом принтеров и заправкой картриджей в Саратове и никогда не имела 216 млрд рублей, за которые, согласно данным реестра, и приобрела ООО ”Букмекер Паб”.

В любом случае, на момент 30 марта 2022 года, когда украинская КРАИЛ выдала две лицензии бренду 1xBet, в составе учредителей компании, владеющей брендом 1хСтавка, состоял один из сооснователей 1xBet Дмитрий Казорин.

Это уже не говоря о том, что российские следователи установили связь между кипрскими офшорами Navasard LTD (на который зарегистрирована торговая марка 1xBet) и Ehrlich (которому до июня 2022 года принадлежало ООО "Букмекер Паб”, владеющее брендом 1хСтавка).

Ну и вишенка на торте. Сайт 1xbet.ru, с которого брянчане начинали свой бизнес, до сих пор принадлежит ООО "Букмекер Паб”. Совершенно ”странным” образом при попытке сегодня зайти на сайт 1xbet.ru вы оказываетесь автоматически на сайте 1xstavka.ru, куда ведет переадресация. Видимо, об этой красноречивой детали авторы заявления о том, что 1xBet совершенно безосновательно пытаются связать с 1xСтавка, забыли.

Маленькая хитрость

Несмотря на официальный уход с российского рынка запрещенного там бренда 1xBet, его "брянская троица” все равно продолжает там развивать. Каким образом? Оформляя спонсорские контракты с футбольными клубами и размещая на форме игроков этих клубов логотип 1xBet.

В 2017 году "Букмекер Паб”, который, как мы помним, владеет брендом ”1хСтавка” и от которого всячески открещиваются в 1xBet сегодня в Украине, стал спонсором футбольного клуба ”Локомотив”, после чего на поле игроки клуба стали выходить в форме с нанесенными на нее логотипами совсем не легального в РФ 1xСтавка, а именно 1xBet, уже запрещенного на тот момент в РФ.

Гендиректор ООО "Букмекер Паб” Николай Хомченко (слева) и президент ФК ”Локомотив” Илья Геркус презентуют новую форму команды с логотипом 1xBet

Выходит, это еще одно "необоснованное приписывание причастности” 1xBet к 1xСтавка? Как бы не так. Тогда Федеральная антимонопольная служба РФ выставила претензии футбольному клубу - мол, вы что, работаете с запрещенным в РФ букмекером? На что юристы клуба ответили, что товарный знак 1X зарегистрирован на ООО ”Букмекер Паб”, а слово ”bеt” – это всего лишь английская версия слова ”ставка”. Как раз, как и задумывали в 2014 году Семиохин, Казорин и Каршков. Правда, ФАС такой ответ все равно не удовлетворил и она все равно оштрафовала ”Локомотив”.

Для чего им логотип 1xBet на форме игроков российских команд, ведь там брянчане развивают бренд 1xСтавка? Все просто: команды, которые спонсирует "Букмекер Паб” в РФ, играют в европейских лигах, а значит смотрят матчи не только в РФ, но и в Европе, где Семиохин, Казорин и Каршков из Кипра развивают уже бренд 1xBet. Таким образом, в 2019 году клуб ”Краснодар”, чьим официальным партнером было ООО ”Букмекер Паб”, играл в матчах Лиги Европы с рекламой 1xBet на груди. Затем такая же история была провернута с клубами ”Динамо” и ”Динамо М”.

Гендиректор ООО ”Букмекер Паб” Николай Хомченко и гендиректор клуба ”Динамо” Юрий Белкин после подписания спонсорского контракта в 2020 году

Кто-то еще будет доказывать, что 1xBet не имеет никакого отношения к 1хСтавка и российскому ООО ”Букмекер Паб”, уплачивающему миллионы рублей в бюджет РФ, который Путин тратит на убийства мирных жителей в Украине? Кажется, кто-то просто придумал ”маленькую хитрость” и думает, что никто ее не раскусит.

Хотя говоря об украинской Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая полгода уже доказывает, что связи 1xBet с РФ не существует, и СБУ, которая все никак не докажет КРАИЛ обратное, складывается впечатление, что эта маленькая хитрость на кого-то таки все же действует.

Был ли какой-то материальный или другой интерес у членов КРАИЛ с широко закрытыми глазами выдавать лицензии 1xBet на работу в Украине - неизвестно. Продолжит ли и после этой публикации КРАИЛ делать вид, что своими руками не дала россиянам зарабатывать деньги в Украине на войну против нашей страны - можно лишь делать ставки. Но в любом случае, эта история явно должна закончиться не просто аннулированием выданных 1xBet лицензий и полным запретом на работу российского букмекера, но и привлечением к ответственности всех, кто позволил россиянам войти на украинский рынок в разгар войны.

Следует только добавить, что за время бурного развития 1xBet и 1хСтавки их основатели и владельцы успели изрядно обогатиться. И все эти заработанные на ставках деньги ”брянская троица” тратит не только на красивую жизнь на Кипре, но и на развитие других своих бизнесов в стране-агрессоре.

Так, миллиардер Роман Семиохин, которого в родном Брянке называют одним из самых влиятельных людей, сколотившим огромный капитал на букмекерском бизнесе, выступает учредителем более 30 зарегистрированных в Брянске компаний, занимающихся недвижимостью, сельским хозяйством и гостиничным бизнесом.

В 2019 году он купил у депутата Анатолия Курова торгово-развлекательный комплекс центр ”Родина” на проспекте Ленина в Брянске. Затем приобрел торговый центр «Консул».

В том же году основанная 1xBet фирма ”Паб” купила курскую корпорацию ”Гринн”, которая владеет сетью из 27 продуктовых гипермаркетов ”Линия” в 10 областях РФ, воронежскими ООО ”Электроника” и ООО ”Инициатива”, занимающихся деловой недвижимостью, а также ООО ”ГРИНН энергосбыт” и дилера коммерческой техники ООО ”Курскбизнесавто”.

Владельцы 1xBet также приобрели туристический многофункциональный комплекс ”ГРИНН” в городе Орел, ТРЦ ”Мегакомплекс” в Белгороде и спортивно-оздоровительный и гостиничный комплекс ”МегаГРИНН” в Курске. Кроме того, Роман Семиохин является владельцем еще ряда торговых центров в Брянске - ”Александра”, ”Никита” и ”Кристина”, купленные у бизнесмена Александра Коломейцева.

Свои инвестиции в российские проекты торговой и деловой недвижимости, а также другие бизнесы, Роман Семиохин в интервью Forbes оценивал более чем в 10 млрд рублей.

Выходит, чем дольше члены украинской Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей будут рассказывать нам, что 1xBet не имеет никакого отношения к стране-агрессору, тем дольше бизнесмены из этой страны будут зарабатывать деньги в Украине для того, чтобы потом инвестировать их в свои торговые центры в Брянске, оздоровительные центры в Белгороде или автодилеры в Курске.

Как интересно потом президенту Владимиру Зеленскому продолжать убеждать Запад работать на ”схлопывание” экономики РФ и накладывать санкции на российский бизнес, если его же чиновники в его же стране с легкой руки идут на сотрудничество с этим бизнесом и помогают ему российскую экономику поднимать?