Увеличение или снижение налоговых ставок – каким будет ответ государств на вызовы, связанные с пандемией?

Пандемия продолжает вносить свои коррективы в мировой бизнес. Уже сейчас ясно, что налоговая политика стран не может сохранят свою устойчивость из-за этого явления. Несмотря на это, вопрос увеличения или снижения налоговых ставок остается неоднозначным.

Курс на снижение: первая реакция стран на пандемию

По опыту многих станы мы видим, что предыдущий год побудил правительства на снижение налоговых ставок. Некоторые страны ввели налоговые льготы для предприятий с низкими доходами.

Например, Британская Колумбия (Канада) объявила налоговую скидку для некоторых работодателей. Она распространялась на создателей новых рабочих мест, и тех, кто увеличил заработную плату для существующих сотрудников.

Несколько стран снизили или ускорили запланированное снижение стандартной ставки корпоративного налога (далее - КН). Индонезия снизила стандартную ставку КН с 25% до 22%, и снизит ее еще больше, до 20% с 2022 года. В Канаде на субнациональном уровне Альберта снизила стандартную ставку КН с 10% до 8% в июле 2020 года.

Франция ввела постоянное снижение налогов на производство для компаний в промышленном секторе. Чтобы поддержать транспортный сектор, Чешская Республика снизила дорожный налог на грузовики на 25%. Польша отложила вступление в силу налога с розничных продаж. Россия отменила условный налог на прибыль для некоторых видов бизнеса.

Но что насчет налоговых изменений в предстоящих 2022–2023 годах? Смогут ли страны также удерживаться на плаву, снижая налоговые ставки? Очевидно - нет.

Вынужденное повышение налоговых ставок: как пандемия изменит экономику?

По предварительному прогнозу аналитиков и налоговиков, налоговые ставки будут только увеличиваться из-за дефицита налогового бюджета. Страны должны будут устранить убытки и пробелы в гос. бюджете, которые возникли из-за пандемии.

Некоторые страны уже ввели или объявили о повышении корпоративных налогов чтобы увеличить доходы.

Великобритания объявила о повышении ставки КН с 19% до 25% с апреля 2023 года. Однако, правительство Королевства планирует сохранить своего рода «налоговые скидки». Только предприятия с прибылью более 250 000 фунтов стерлингов будут облагаться налогом по полной ставке 25%. Компании с прибылью менее 50 000 фунтов по-прежнему будут платить 19%.

Кроме того, Британия объявила об увеличении налога на отвлеченную прибыль с 25% до 31% с апреля 2023 года. Такое решение было принято, чтобы сдерживать вывод прибыли за пределы Британии в контексте повышения ставки КН.

Нидерланды отменили запланированное снижение ставки КН, сохранив ставку на уровне 25%. При этом правительство Нидерландов повысили налоговую планку с 200 000 евро до 245 000 евро в 2021 году и 395 000 евро в 2022 году. Напомним, что доходы, которые не превышают налоговую планку, облагаются 20 % КН.

Некоторые страны увеличили другие налоги на бизнес или ввели меры по расширению налоговой базы для восполнения госбюджета. Франция ввела временный налог на частных поставщиков медицинских услуг, который будет взиматься в 2021 году. Люксембург ввел 20% удерживаемого налога на доход, полученный от недвижимости на территории страны. Швеция объявила о новом налоге на финансовый сектор, который вступит в силу в 2023 году.

Экономика Украины в период пандемии

Интересно также рассмотреть реакцию украинского правительства на экономические вызовы связанные с пандемией. Для поддержки населения и бизнеса был введен целый комплекс мер. В случае нарушения налогового законодательства в период с 1 марта по 31 мая 2020 года не применялись какие-либо штрафы. При этом данное правило не касалось НДС, акцизного налога и аренды. Кроме того, парламент приостановил действие требования об уплате налога на коммерческую недвижимость и землю. В прошлом, мы видим уступки правительства, однако как страна в дальнейшем планирует справляться с кризисом?

Национальный банк в целях поддержки гривны ввел снижение процентной ставки до 8% (по сравнению с 18% весной 2019 года) со своей стороны. Тем не менее, по предварительным прогнозам отечественных аналитиков, на примере западных стран, Украина также будет вынуждена повышать налоговые ставки, как только представиться такая возможность. Согласно глобальным макромоделям Trading Economics и ожиданиям аналитиков, к концу 2021 – началу 2022 года ставка корпоративного налога в Украине достигнет 18%.

Корпоративный налог – как «безопасный доход»

Нынешняя экономическая политика стран явно отличается от тенденций прошлых лет. Многие правительства раньше стремились к понижению налоговых ставок для экономической стабильности страны. Сейчас ситуация обратно противоположная.

Однако основная проблема в том, что правительства многих стран давно рассматривают корпоративные налоги как «безопасный доход». Такой доход относительно легко спрогнозировать, и он растет вместе с экономикой.

В нынешних реалиях повышение ставок КН становится действительно необходимым. Интересно, что в Штатах такая необходимость возникла даже без влияния пандемии.

Новая администрация Байдена стремится отменить сокращение ставки КН при Дональде Трампе. В первый год своего правления Трамп снизил федеральный налог на прибыль американских компаний с 35% до 21%. Новое же правительство США считает, что более высокие ставки корпоративного налога помогут профинансировать стратегические инвестиции. Такая политика планирует положить конец «гонке на дно» в области корпоративного налогообложения.

Однако, резкое падение налогооблагаемой прибыли во всем мире было спровоцировано именно пандемией. Теперь нужно восполнять дефицит налоговых поступлений. Заманчиво поднять налоги и думать, что по мере восстановления мировой экономики работа сделана. Но при этом игнорируется огромная возможность, которую сейчас имеют правительства.

Корпоративный налог можно и нужно рассматривать как способ формирования бизнес-решений. Страны, которым удастся применить КН в качестве «пряника» для поощрения деловых инвестиций, заметят значительное повышение экономики. Для этого уже есть прецедент. Глядя на данные ОЭСР за этот год, мы видим, что 57 из 74 отслеживаемых стран были готовы предоставить налоговые льготы, если они бы привели к долгосрочным выгодам. Это означает, что такие стимулы, как налоговые льготы, были признаны ценой, которую стоит заплатить для долгосрочного экономического роста.