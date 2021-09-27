Центр "Бабий Яр" возмущен отсутствием евреев и Холокоста на монете НБУ к 80-летию трагедии

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" возмущен фактом отсутствия каких-либо упоминаний и символов, связанных с евреями и Холокостом, на памятных монетах номиналом 5 и 10 грн, выпущенных по случаю 80-летия трагедии в Бабьем Яру. Об этом свидетельствует заявление на сайте центра.

"Нас взволновала тенденция подавать трагедию Бабьего Яра как своего рода универсальную беду человечества, не имеющего прямого отношения к Холокосту. Наличие на монетах универсальных символов, которые могут символизировать любую трагедию — как то пронизанное пулей сердце, антропоморфные фигуры, олицетворяющие расстрелянные семьи, концентрические круги, напоминающие мишени, — является своего рода попыткой рассказать историю Холокоста без упоминания о евреях", — отмечается в нем.

В центре выразили надежду на то, что Национальный банк Украины "не будет уподобляться советским пропагандистам, не станет замалчивать факты и делать анонимными жертвы".

"Хотелось бы думать, что это чей-то недосмотр, а не сознательное действие. Поскольку не хотелось бы такое важное событие (выпуск монет. — Delo.ua) ставить в один ряд с советской политикой памяти, когда директивным способом из упоминаний о жертвах Бабьего Яра убрали евреев, заменив их аморфными "советскими гражданами", — сказано в заявлении.

По мнению мемориального центра, полное отсутствие упоминаний о евреях и еврейских символов на памятных монетах — "это то же самое, что Холокост без евреев или Голодомор без украинцев".

"Здесь не может быть никакой универсализации, обезличивания, денационализации, поскольку евреев во времена Холокоста убивали только за то, что они евреи. Мы действительно надеемся, что во время чеканки этой монеты проявилось определенное непонимание проблемы, а не осознанная тенденция в направлении релятивизации Холокоста как трагедии еврейского народа", — подчеркивают в "Бабьем Яру".

Отметим, что данные монеты были введены в оборот с 27 сентября. Монета номиналом 5 грн имеет диаметр 35 мм и массу 16,54 г, выполнена из нейзильбера. Монета номиналом 10 грн диаметром 38,6 мм сделана из серебра с массой драгоценного металла в чистоте 31,1 г.

Первой монеты выпущено 20 тысяч экземпляров, второй — три тысячи. При этом отдельно на сайте НБУ указан выпуск и 20 тысяч 5-гривневых монет в сувенирной упаковке, на которой Бабий Яр называется местом регулярных расстрелов и захоронений с сентября 1941 до конца сентября 1943 года.

Упоминание о евреях в тексте на обложке все же имеется. Буквально там указано следующее: "Бабий Яр — некрополь более чем 100 тысяч людей. Жертвами нацистов стали преимущественно евреи, а также ромы, украинцы представители других национальностей. Среди казненных в Бабьем Яру — члены Организации украинских националистов, советские военнопленные, подпольщики, партизаны, пациенты киевской психиатрической больницы, которых оккупанты считали врагами или же "лишними".

Выпуск монеты НБУ называет "призывом ко всем землянам не допустить подобного зла в будущем".

Напомним также, что во всех школах Украины 29 сентября 2021 года пройдет Национальный урок памяти к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.