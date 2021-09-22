Политика 30 минут назад

В Верховной Раде приняли закон против антисемитизма и юдофобии: что будет за его нарушение

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла закон №5109 — о противодействии антисемитизму. Он запрещает юдофобию и ее проявления и предусматривает ответственность за проявление антисемитизма

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

22 сентября депутаты Верховной Рады 283 голосами поддержали закон №5109, направленный на борьбу против антисемитизма и его проявлений. В документе дано определение антисемитизма, запрещается юдофобия и ее проявления и вводится ответственность за нарушение законодательства.

Согласно закону проявлениями антисемитизма являются:

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  • призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда; высказывания ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения; 
  • отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост);
  • изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания; 
  • публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания; 
  • умышленное повреждение, разрушение или осквернение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных сооружений и могил.

За нарушение закона предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность, а также возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных в результате проявлений антисемитизма.

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Напомним, что в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский поддержал строительство в Бабьем Яру в Киеве будущего мемориального центра, посвященного Холокосту. В сентябре 2020 года в Бабьем Яру представили мемориальную аудиовизуальную инсталляцию "Зеркальное поле", на мероприятии также присутствовал Зеленский.

Отметим при этом, что в апреле нынешнего года комитет Верховой Рады по гуманитарной и информационной политике не смог поддержать законопроект о дополнительном выделении из бюджета 300 млн грн на мероприятия по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра. При этом глава подкомитета по культурной политике этого комитета Николай Княжицкий заявил, что не проголосовавшие за это решение являются антисемитами, включая председателя комитета Никиту Потураева, который сам является евреем.

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