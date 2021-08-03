Чи потрібно вакцинуватися проти COVID-19 тим, хто вже перехворів?

Чи потрібно вакцинуватися тим, хто вже перехворів? Навколо все більше розмов на цю тему, деякі з них навіть якісні (наприклад ось ця). Хочу розгорнуто викласти свою думку, чого не можу зробити в коментарях. В чому питання. Люди бачать у новинах результати дослідження, яке провів Центр громадського здоров'я: за словами ЦГЗ щонайменше 40% українців можуть мати антитіла до коронавірусу. Також люди бачать інші дослідження, які кажуть, що менше 1% від тих, хто уже хворів на коронавірус, хворіють на нього знову.

Люди питають себе: навіщо ми витрачаємо вакцини на людей, які уже перехворіли, якщо вони і так добре захищені? Зараз я скажу свою думку, але перед тим маю декілька зауважень.

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1. Я не бачив дослідження ЦГЗ, а бачив лише результати. А щоб прийняти ці результати, треба побачити усе дослідження, зокрема метолодогію.

2. Цифри про те, як мало людей захворіло з тих, хто уже хворів, трохи вводять нас в оману. Бо треба порівняти їх з цифрами тих, хто ще не хворів. Тоді ми отримаємо цифру ефективності "перехворівання" як методу захисту від інфекції. Ось тут є таке дослідження з Данії. Воно показує, що ефективність перехворівання знаходиться біля 78-80% для загальної популяції, і всього 47% для людей літнього віку.

3. Усі цивілізовані країни та міжнародні організації, чиї рекомендації я продивися, наполягають на вакцинації усіх людей, незалежно від того, чи вони хворіли. Наприклад, ось позиція американського центру контролю за захворюваннями. Український уряд займає таку ж позицію.

Тепер що я думаю. Я дивлюся на проблему не як лікар, епідеміолог або вірусолог, бо не маю такої підготовки. Я дивлюся з точки зору державної політики, тобто захисту нас усіх і бажано надовго. І я питаю себе таке: чи хочемо ми, щоб в Україні рано чи пізно були вакциновані усі — і ті хто хворів, і ті хто не хворів? Іншими словами: чи хочемо ми контрольований колективний імунітет через вакцини, чи ми хочемо сукупність індивідуальних імунітетів — хто уже як його собі здобув?

Я вважаю, що нам треба колективний імунітет через вакцини. Як від інших серйозних інфекційних хвороб. Вакцини — це передбачувана технологія. Якщо у тебе 70% вакцинованого населення, і йде нова мутація вірусу — ти краще знаєш, що буде і як до цього готуватися. Якщо ви з цим згодні, то відповідь, чи вакцинувати тих, хто перехворів буде очевидна. Подивіться на малюнок, щоб переконатися у перевазі вакцин. Вони діють не тільки ефективно, а й набагато більш передбачувано.

Уявіть мішень у тирі після серії пострілів. Вакцинація — це коли постріли будуть лежати разом, одним скупченням, нехай і не по центру. Перехворіти — це коли усі постріли будуть розкидані, і хоч деякі будуть точно у десятку, інші будуть геть далеко від цілі. І ще ви взагалі не знаєте, на що буде схожа наступна серія пострілів.

Але найцікавіше — третій випадок, про який ми забуваємо, а дарма. Люди, які уже хворіли, і які вакциновані, мають набагато потужніший захист навіть порівняно з тими, хто вакцинований, не кажучи вже про тих, хто просто хворів. Це впевнено підтверджують дослідження.

Простіше кажучи, якщо ви хворіли — це ок. Якщо вакциновані — клас. Але якщо ви хворіли і вакциновані — ви просто термінатор. Отже, дивлячись на загрозу нових мутацій у майбутньому, які категорії людей ви захочете бачити в населенні? Вакцинованих. Так.

Ви розумієте ступінь їх захисту (нехай там який — високий чи не дуже). Тих, хто перехворів і додатково вакцинованих. Так, так, так! Ви розумієте ступінь їх захисту, і він такий, що ого-го! Тих, хто просто перехворів. Еее... Ви точно не розумієте їх захисту. І йдете у кризу не з розумінням, а зі сподіванням.

Отже, якщо ми хочемо колективний імунітет — ми вакцинуємося. Все дуже просто. Тоді вірус залишить нас усіх разом і назавжди. А не вас або мене окремо і на деякий час. І ще одне. Уважно дивіться, чи всі люди, які багато говорять на цю тему, справді так сильно дбають про економію вакцин. Може вони просто шукають приводу не вакцинуватися, га?

Джерело фото: Depositphotos