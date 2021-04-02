Членов ОИК от "ЕС" на 87 округе поймали за фальсификациями в пользу Шевченко — политолог

После проверки на участке №261030 округа №87 в Ивано-Франковской области был установлен факт фальсификации результатов довыборов в Верховную Раду. Об этом сообщил на своей странице в Facebook политтехнолог Сергей Быков.

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"Окружная комиссия установила, что члены участковой комиссии от Европейской Солидарности фальсифицируют выборы в пользу Шевченко. Евросолидаристы приписали лишние сто голосов на участке кандидату от Коломойского. В протоколе указали 377 голосов за Шевченко, а при пересчете установили, что на самом деле их 277", — сообщил он.

Политолог отметил, что это только один участок с сотней лишних голосов за Шевченко и таких могут оказаться десятки.

После того как был установлен факт фальсификации, выборы на участке были признаны недействительными.

Напомним, кроме этого участка окружком также признал недействительным голосование на еще на одном избирательном участке в 87 округе.

В 87 округе сейчас проходят промежуточные выборы в Верховную Раду. По предварительным подсчетам части протоколов Василь Вирастюк от "Слуги Народа", Руслан Кошулинский от "Свободы" и Алескандр Шевсенко от партии "За майбутнє" идут с минимальным разрывом и важен каждый голос.

Ситуация на округе накалена, уже дважды был сменен глава окружной избирательной комиссии. Были попытки срыва подсчета голосов звонками с заявлением о псевдоминировании.