ЦИК назначил дату выборов депутата Рады вместо Требушкина

Центральная избирательная комиссия на заседании 22 декабря назначила промежуточные выборы депутата Верховной Рады от одномандатного округа №50 (Донецкая область) на 28 марта. Об этом говорится в сообщении комиссии.

Избирательный процесс по этим выборам должен будет начаться за 60 дней до их проведения, то есть 27 января.

Напомним, от округа №50 в Раду на выборах 2019 года был избран Руслан Требушкин, баллотировавшийся от партии "Оппозиционный блок".

Однако на выборах 25 октября нынешнего года он был избран мэром Покровска Донецкой области, после чего написал заявление о сложении депутатских полномочий. 16 декабря Рада досрочно прекратила полномочия Требушкина.

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В 2015-2019 годах Требушкин уже был мэром Покровска (Красноармейска). Ранее, в 2010-2015 годах он был мэром соседнего города Димитров, ныне переименованного в Мирноград.