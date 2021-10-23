COVID-19: в Украине более 23 тысяч новых больных и рекорд по количеству прививок за сутки

За сутки 22 октября в Украине зафиксировано 23 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 777, медработников — 438).

289 468 человек вакцинированы против COVID-19, что является суточным рекордом по количеству прививок. Одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированные — 86 203 человека.

Также за прошедшие сутки:

◾️ госпитализированы — 5 362 человека;

◾️ летальных случаев — 483;

◾️ выздоровело — 8 330 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело — 2 748 614 человек;

◾️ выздоровело — 2 369 695 человек;

◾️ летальных случаев — 63486;

◾️ проведено ПЦР-тестирований — 13 927 353.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 1221 случай;

Винницкая область — 428 случаев;

Волынская область — 517 случаев;

Днепропетровская область — 1832 случая;

Донецкая область — 1230 случаев;

Житомирская область — 1145 случаев;

Закарпатская область — 350 случаев;

Запорожская область — 1136 случаев;

Ивано-Франковская область — 638 случаев;

Киевская область — 975 случаев;

Кировоградская область — 157 случаев;

Луганская область — 652 случая;

Львовская область — 1754 случая;

Николаевская область — 483 случая;

Одесская область — 1499 случаев;

Полтавская область — 1094 случая;

Ровенская область — 946 случаев;

Сумская область — 1085 случаев;

Тернопольская область — 557 случаев;

Харьковская область — 1409 случаев;

Херсонская область — 956 случаев;

Хмельницкая область — 1075 случаев;

Черкасская область — 683 случая;

Черновицкая область — 576 случаев;

Черниговская область — 831 случай.

Отметим, с 23 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 установлен на территории Сумской области.

Напомним, 18 октября в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19 перешли Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Ранее, 15 октября, в "красную" зону перешла Херсонская область.