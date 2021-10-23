COVID-19: в Украине более 23 тысяч новых больных и рекорд по количеству прививок за сутки

За сутки 22 октября в Украине зафиксировано 23 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 777, медработников — 438).
289 468 человек вакцинированы против COVID-19, что является суточным рекордом по количеству прививок. Одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированные — 86 203 человека.
Также за прошедшие сутки:
◾️ госпитализированы — 5 362 человека;
◾️ летальных случаев — 483;
◾️ выздоровело — 8 330 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 2 748 614 человек;
◾️ выздоровело — 2 369 695 человек;
◾️ летальных случаев — 63486;
◾️ проведено ПЦР-тестирований — 13 927 353.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев — 1221 случай;
Винницкая область — 428 случаев;
Волынская область — 517 случаев;
Днепропетровская область — 1832 случая;
Донецкая область — 1230 случаев;
Житомирская область — 1145 случаев;
Закарпатская область — 350 случаев;
Запорожская область — 1136 случаев;
Ивано-Франковская область — 638 случаев;
Киевская область — 975 случаев;
Кировоградская область — 157 случаев;
Луганская область — 652 случая;
Львовская область — 1754 случая;
Николаевская область — 483 случая;
Одесская область — 1499 случаев;
Полтавская область — 1094 случая;
Ровенская область — 946 случаев;
Сумская область — 1085 случаев;
Тернопольская область — 557 случаев;
Харьковская область — 1409 случаев;
Херсонская область — 956 случаев;
Хмельницкая область — 1075 случаев;
Черкасская область — 683 случая;
Черновицкая область — 576 случаев;
Черниговская область — 831 случай.
Отметим, с 23 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 установлен на территории Сумской области.
Напомним, 18 октября в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19 перешли Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Ранее, 15 октября, в "красную" зону перешла Херсонская область.