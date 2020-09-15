Экономия на взятках 840 млн в год — в Украине оценили эффект от электронных госуслуг

По данным отчета "Антикоррупционный и экономический потенциал е-услуг" при использовании электронных госуслуг за год на взятках можно сэкономить более 840 млн гривен и 500 человеко-лет.

Об этом сообщает BRDO.

Исследование проводилось Офисом эффективного регулирования BRDO по заказу Министерства цифровой трансформации Украины и при поддержке USAID/UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS", швейцарско-украинского программы "Электронное управление для подотчетности власти и участия общества" (EGAP) и Фонда Восточная Европа провели исследование.

Цель исследования — показать, сколько времени и средств уже сэкономили и, в перспективе, могли бы еще сэкономить пользователи благодаря возможности получить услугу без посещения государственных органов и без привлечения посредников / чиновников, а также — как онлайн-формат услуг может повлиять на уровень коррупции.

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Во время исследования было опрошено почти 1200 физических лиц, физических лиц-предпринимателей и представителей юридических лиц. Данные о количестве предоставленных услуг (в том числе распределение по формату предоставления — онлайн или офлайн) было получено от первичных распорядителей соответствующей информации.

Что анализировали

▶️ Регистрация, внесение изменений и прекращения регистрации физического лица-предпринимателя (Минюст, введен в марте 2017).

▶️ Назначение пособия при рождении ребенка (Минсоцполитики, введен в марте 2017).

▶️ Предоставление справки о несудимости (МВД, введен в сентябре 2017).

▶️ Декларация соответствия требованиям пожарной безопасности (ДСНС, введен в феврале 2018).

▶️ Выдача и расширение лицензии на услуги по автоперевозкам пассажиров и грузов, сообщение об изменении данных перевозчика (ДСБТ, введен в августе 2018).

▶️ Получения и аннулирования разрешения на специальное водопользование;

▶️ Уведомление о начале выполнения подготовительных и о начале строительных работ, декларация о готовности объекта к эксплуатации (ДАБИ, введен в декабре 2019).

Аналитики оценивали как реальный (учитывая только тех пользователей, которые сейчас пользуются онлайн-услугами), так и потенциальный эффект (как было бы, если бы все потенциальные пользователи перешли на электронную процедуру) внедрения е-услуг на основе опроса респондентов и собственных расчетов исследователей.

Анализ показал, что потенциальный экономический эффект в семи сферах составляет почти 495 млн гривен в год, что означает снижение расходов почти на две трети по сравнению с оффлайн-форматом. В абсолютном исчислении это экономия около 514 человеко-лет в год, так как большинство расходов (58%) на получение государственных услуг офлайн приходится на затраты времени пользователей: логистику, ожидания в очереди, заполнение документов и тому подобное.

Потенциал экономии рассчитан при условии полного перехода на онлайн-формат получения услуг всеми пользователями. Пока же реальная экономия составляет 36,7 млн гривен в год за незначительный процент пользователей, которые выбрали онлайн-процедуру.

Также в ходе исследования зафиксирован и антикоррупционный эффект. Потенциальная экономия на взятках в сферах, анализировали, составляет 841 млн гривен в год, что больше экономический эффекта, тогда как реальная — 32 млн гривен в год. Большинство (две трети) зафиксированных случаев возможных коррупционных ситуаций касаются классического (офлайн) способа предоставления государственной услуги.

Кроме того, результаты опроса показали, что подавляющее большинство опрошенных считают с внедрением электронных услуг коррупции меньше. Такое мнение высказал 78%, из них 52% — что коррупции стало существенно меньше. Остальные считают, что ситуация не изменилась. И лишь 1% респондентов утверждают, что ситуация с коррупцией ухудшилась.

Напомним, что по данным исследования, проведенного Советом директоров Конфедерации строителей Украины, в 2020 году коррупция в сфере недвижимости выросла в полтора раза.