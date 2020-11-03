Бывшего министра иностранных дел времен Януковича оставили за решеткой

3 ноября 2020 года коллегия судей Киевского апелляционного суда отклонила жалобу стороны защиты экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары и оставила его под стражей до 20 ноября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба суда, судебная палата удовлетворила ходатайство следователя облуправления Нацполиции и продлила в отношении подозреваемого срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 ноября 2020 года включительно.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 22 сентября 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения", — говорится в сообщении.

Экс-главу МИДа времен беглого Януковича подозревают в убийстве бывшего владельца телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Напомним, 21 февраля Сергея Старицкого нашли мертвым в селе Чайки Киевской области в доме Леонида Кожары — бывшего министра иностранных дел Украины. Сначала подозревали самоубийство.

22 февраля полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство. Мол, правоохранители получили данные, дающие основания полагать, будто Старицкий не мог покончить жизнь самоубийством.

Родные и друзья покойного сразу же начали заявлять: у Старицкого не было оснований накладывать на себя руки.

25 марта полиция задержала Леонида Кожару. Он является главным подозреваемым в убийстве. 27 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Кожаре в виде содержания под стражей до 25 мая 2020 года.