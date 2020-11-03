Политика 1 час назад

Бывшего министра иностранных дел времен Януковича оставили за решеткой

Суд оставил апелляционную жалобу стороны защиты Кожары без удовлетворения

Леонид Кожара. Фото: Facebook Леонид Кожара. Фото: Facebook
Леонид Кожара. Фото: Facebook

3 ноября 2020 года коллегия судей Киевского апелляционного суда отклонила жалобу стороны защиты экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары и оставила его под стражей до 20 ноября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба суда, судебная палата удовлетворила ходатайство следователя облуправления Нацполиции и продлила в отношении подозреваемого срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 ноября 2020 года включительно.

Кратко и по делу в Telegram

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 22 сентября 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения", — говорится в сообщении.

Экс-главу МИДа времен беглого Януковича подозревают в убийстве бывшего владельца телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Читайте также:
Экс-главу МИДа Кожару снова отправили за решетку

Напомним, 21 февраля Сергея Старицкого нашли мертвым в селе Чайки Киевской области в доме Леонида Кожары — бывшего министра иностранных дел Украины. Сначала подозревали самоубийство.

22 февраля полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство. Мол, правоохранители получили данные, дающие основания полагать, будто Старицкий не мог покончить жизнь самоубийством.

Родные и друзья покойного сразу же начали заявлять: у Старицкого не было оснований накладывать на себя руки.

25 марта полиция задержала Леонида Кожару. Он является главным подозреваемым в убийстве. 27 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Кожаре в виде содержания под стражей до 25 мая 2020 года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Глухий кут для інвестора, або куди "мчить" тепловоз упередженого правосуддя
Глухий кут для інвестора, або куди "мчить" тепловоз упередженого правосуддя
Дело о "скифском золоте": суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе судьи
Дело о "скифском золоте": суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе судьи
КСУ обратился к президенту, премьеру и спикеру Рады из-за угроз и давления на судей
КСУ обратился к президенту, премьеру и спикеру Рады из-за угроз и давления на судей
Загрузка...
Новое видео
Як українці відреагували на заяву Шмигаля про кінець пенсій / Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали почти 8900 новых случаев заражения COVID-19

  3. Предварительные результаты: "Слуга народа" побеждает на выборах в районные и облсоветы

  4. На Полтавщине в ДТП погибли прокурор из Сум и его семья (ФОТО)

  5. У берегов Турции затонул катер с туристами, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...