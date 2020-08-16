Политика 1 час назад

Экс-нардеп Фирсов решил баллотироваться на должность мэра Киева

Фирсов пойдет на выборы в Киевсовет со своей партией "Экологическая Альтернатива"

Егор Фирсов. Фото: Facebook Егор Фирсов. Фото: Facebook
Егор Фирсов. Фото: Facebook

Бывший народный депутат и экс-председатель Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов примет участие в выборах столичного мэра.

Об этом Фирсов сообщил на свей странице в социальной сети Facebook.

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"Сегодня экоактивисты Киева приняли решение участвовать в местных выборах и идти в Киевсовет своей командой, а я буду баллотироваться на должность городского головы. Для этого мы объединились в партию "Экологическая Альтернатива"", — написал политик.

По словам Фирсова, пройти в Киевсовет будет непросто.

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"Экологическая Альтернатива" — это не очередной одноразовый проект под выборы и не имитация. В нашей команде действительно настоящие экологи и активисты, люди, хорошо узнаваемые и авторитетные в своей среде. И мы рассчитываем достичь результата не за счет вала рекламы, а за счет работы с людьми. Каждый из нас готов идти к киевлянам, встречаться и объяснять наши цели и задачи", — отметил Фирсов.

Он пояснил свое намерение идти в мэры тем, что "ни одна политическая сила не предлагает четкого решения экологических проблем".

"На слуху что угодно…, но только не проблемы состояния окружающей среды, которые на самом деле касаются каждого из нас… Считаю своей первоочередной задачей привлечь внимание к плачевному состоянию киевской экологии", — подчеркнул он.

Фирсов добавил, что у экоактивистов нет большого бюджета, но есть план решения экологических проблем Киева.

Напомним, ранее Егор Фирсов был народным депутатом Украины VII (от партии "УДАР") и VIII (от партии "Блок Петра Порошенко) созывов.

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25 марта 2016 года съезд БПП принял решение досрочно прекратить депутатские полномочия Егора Фирсова и Николая Томенко. Они заявили, что решение съезда партии беспрецедентное и незаконное.

Накануне парламентских выборов 2019 года экс-нардеп вошел в избирательный список партии Анатолия Гриценко "Гражданская позиция".

С 20 ноября 2020 года Фирсов занимал должность временно исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины.

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