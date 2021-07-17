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50 минут назад

Экс-спикер Зеленского Мендель ушла в проект по "деолигархизации" на телеканале Ахметова

Мендель присоединится к команде проекта "Большая деолигархизация" на канале "Украина 24" как постоянный колумнист

Юлия Мендель. Фото: facebook.com/www.ukraine24.ua Юлия Мендель. Фото: facebook.com/www.ukraine24.ua
Юлия Мендель. Фото: facebook.com/www.ukraine24.ua

Журналистка Юлия Мендель, которая в 2019-2021 годах работала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, присоединилась к команде проекта "Большая деолигархизация" на канале "Украина 24", входящем в медиагруппу из состава компании SCM Рината Ахметова.

Об этом сообщил телеканал.

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В частности, там отметили, что Мендель присоединится как постоянный колумнист.

Причем ее дебютную видеоколонку для "Большой деолигархизации" планируют показать уже вечером в субботу, 17 июля.

До этого Мендель уже пробовала присоединиться к телепроектам. Так, в марте 2021 года телеканал "Дом" анонсировал авторское телешоу тогдашнего спикера президента "Взгляд из Банковой с Юлией Мендель", где она якобы должна была быть ведущей. Однако уже после первого эфира решение изменили.

Зрительская аудитория не поддержала Мендель-ведущую. В YouTube пилотный выпуск набрал почти 55 тысяч просмотров, около 800 лайков и 15 тысяч дизлайков.

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Представители канала пояснили, что участие Мендель должно было привлечь внимание к шоу и обеспечить обратную связь, что и удалось сделать.

В апреле 2021 года пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель написала заявление об увольнении.

Как известно, на этом посту Мендель сопровождала Зеленского на международных встречах и пресс-конференциях и комментировала важные политические события. Иногда из-за этого она часто оказывалась в центре скандальных историй.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский уволил с должности своего пресс-секретаря Юлию Мендель, назначив вместо нее телеведущего телеканала "Украина 24" Сергея Никифорова.

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