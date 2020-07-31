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В мире 40 минут назад

ЕС ввел санкции против ГРУ РФ за хакерскую атаку биткойн-вымогателя NotPetya

По информации следствия, офицеры военной разведки РФ в апреле 2018 года организовали атаку на Организацию по запрещению химического оружия в Нидерландах

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Главный центр специальных технологий Генштаба Вооруженных сил РФ (ГУ/ГРУ) включен в санкционный список Евросоюза за причастность к атакам вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году.

Как сообщает ForkLog, под санкции также попали четыре сотрудника ГРУ. По информации следствия, действующие на тот момент офицеры военной разведки Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников в апреле 2018 года организовали атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Нидерландах.

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"Сотрудники ГРУ пытались получить несанкционированный доступ к сети Wi-Fi штаб-квартиры ОЗХО. В случае успеха это могло поставить под угрозу безопасность сети и проводимую организацией следственную работу", — говорится в заключении Совета ЕС.

Кибератаку удалось пресечь сотрудникам Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (DISS).

Введенные против россиян санкции включают запрет на поездки и замораживание активов. Физическим и юридическим лицам ЕС запретили предоставлять лицам и структурам из списка доступ к денежным средствам. 

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Также под санкции попали двое граждан Китая и две структуры, связанные с Китаем и КНДР. В частности, северокорейскую компанию Chosen Expo связывают с хакерской группировкой Lazarus, причастной к масштабной атаке WannaCry.

Вирус WannaCry начал распространяться в середине мая 2017 года и поразил свыше 36 тысяч компьютеров на базе Windows по всему миру. За дешифровку данных хакеры требовали заплатить $300 в биткоинах.

Ущерб от вируса-вымогателя WannaCry превысил $1 млрд.

Шифровальщик NotPetya атаковал компьютерные системы государственных и частных организаций в конце июня 2017 года, вымогая аналогичную сумму. Основной удар пришелся на Украину. По мнению части аналитиков, этот вирус только маскировался под вымогателя, преследуя целью нанесение массового ущерба.

Напомним, в феврале 2018 года британский МИД официально возложил на российские власти ответственность за массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya, заразившего в июне прошлого года сотни тысяч компьютеров по всему миру.

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