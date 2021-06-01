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В мире 30 минут назад

Эстония отменила обязательное ношение масок

В то же время власти балтийской страны все еще рекомендуют надевать маски в людных местах, в частности в транспорте

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Эстония со 2 июня отменила всеобщую обязанность носить маски, заменив ее рекомендацией носить маску в закрытых и многолюдных помещениях. Об этом сообщает пресс-служба эстонского правительства.

Так, обязанность носить маску будет отменена во всех общественных помещениях, домах престарелых и образовательных учреждениях, где она действовала до сих пор. Это также относится к магазинам, учреждениям сфер услуг и образования, культурным и спортивным объектам, церквям, развлекательным заведениям.

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Ношение маски или прикрытие рта и носа по-прежнему рекомендуется в закрытых и многолюдных местах с плохой вентиляцией и в местах, где нельзя держаться на расстоянии от посторонних, например, в общественном транспорте.

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"Благодаря усилиям эстонского народа в борьбе с коронавирусом и активной вакцинации уровень инфицирования значительно снизился. Это дает возможность сделать самое очевидное требование эпохи коронавируса — ношение маски — чем-то, что больше не является обязательным, но вместо этого рекомендуется", — прокомментировала премьер-министр Кая Каллас, подчеркнув, что коронавирус "никуда не исчез".

В зависимости от эпидемиологической ситуации Департамент здоровья Эстонии оставляет за собой право требовать ношение маски в определенных местах или на определенных мероприятиях. Также носить маски может потребовать работодатель от сотрудников или клиентов своей компании.

Отмечается, что научный совет, консультирующий эстонское правительство, посчитал, что обязательство носить маску больше не является мерой настолько же необходимой для предотвращения распространения инфекции, как ранее.

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Кроме того, сообщается, что правительство Эстонии также не будет продлевать запрет на продажу алкогольных напитков ночью, действие которого закончилось 31 мая.

Напомним при этом, что в Украине действуют штрафы за нахождение в общественных зданиях без маски — они предусмотрены в сумме от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 170 до 255 грн. Кроме того, в Украине действуют и штрафы для бизнеса за обслуживание клиентов без масок - от 200 до 300 необлагаемых минимумов, то есть от 3400 до 5100 грн.

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