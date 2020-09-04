НБУ не ожидает существенных колебаний курса гривни: эксперты настроены не так оптимистично

В ходе пресс-конференции 3 сентября заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что регулятор не ожидает существенных колебаний курса доллара к концу этого года, но в случае возникновения таковых будет принимать меры для их сглаживания.

"В условиях отсутствия шоков мы не ожидаем существенных колебаний на валютном рынке. Мы и дальше будем работать в режиме гибкого валютного курса, и не планируем переходить к режиму фиксированного курса. Мы считаем, что гибкое курсообразование является важным элементом политики инфляционного таргетирования и выступает предохранителем накопления дисбалансов в экономике", — сообщил Гелетий.

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Кроме того, регулятор заявил, что ожидает прибытия оценочной миссии Международного валютного фонда в Киев в ближайшее время.

Напомним, МВФ ранее одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 млрд долларов, первый транш в 2,1 млрд страна уже получила. Второй ожидает получить до конца года.

"Валютный рынок в отношении транша МВФ настроен более скептически. Но в целом, после выплат по внешним обязательствам в начале сентября, долговая нагрузка значительно снизилась. Вместе с этим, проблемным местом остается дефицит бюджета и торгового баланса, что требует дополнительного финансирования, и в текущих условия сделать это будет проблематично. Эмиссия гривни может усилить давление на курс", — руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Аналитик также обращает внимание, что НБУ сохраняет прогноз урожая зерновых культур в стране в 2020 году на уровне 72 млн тонн при том, что в августе профильное министерство ухудшило прогноз по урожаю до 70 млн тонн с 72,1 млн из-за погодных условий.

"Помимо этого, регулятор не видит оснований для изменения прогноза платежного баланса страны на II полугодие, так как несколько переоценил влияние кризиса, вызванного пандемией коронавируса и денежные переводы украинцев из-за границы", — говорит Шевчишин.

Отметим, согласно последним данным НБУ, за 7 месяцев этого года объемы частных переводов из-за границы составил 6,2 млрд долларов США против прошлогодних 7,1 млрд, что говорит о падении объемов перечислений от "заробитчан".

"Но при открытии границ есть шансы как минимум сократить это отставание. Экспорт в сравнении с другими странами упал всего лишь на 6% за аналогичный период, благодаря успехам в аграрном секторе. Нацбанк также разработал регламенты признания муниципальных облигаций в качестве залога при рефинансировании, что повысит устойчивость банковской системы", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

Напомним, Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства также прогнозирует курс гривни на конец текущего и следующий год вблизи 28 гривен за доллар.

"Вероятно, в ближайшее время на фоне словесных интервенций правительства и НБУ гривня продолжит скользить в сторону отметки 28 гривен за доллар, и закроет текущую неделю в диапазоне 27,6-27,8 гривни за доллар", — прогнозирует Шевчишин.

Тем временем, в пятницу, 4 сентября, по сравнению с четвергом, 3 сентября, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 4 копейки — с 27,6428 грн/доллар до 27,6908 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 4 сентября:

✅ 1 доллар США — 27,6908 грн;

✅ 1 евро — 32,7319 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,366 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,7291 грн.

На межбанковском валютном рынке в пятницу, 4 сентября, курс доллара на момент открытия торгов, по сравнению со вчерашним днем, не изменился. Курс 27,68/27,70 грн за доллар.

Евро на межбанке подешевел в покупке на 2 копейки, в продаже — на 3 копейки. 4 сентября торги по евро стартовали в диапазоне 32,76/32,78 грн за евро. 3 сентября межбанк закрылся курсом 32,78/32,81 грн за евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 27,55-27,80 грн/доллар, по евро — 32,50-32,95 грн / евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 27,67 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,70 грн/доллар. В четверг доллар покупали по курсу 27,65 грн/доллар, продавали по курсу 27,69 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подорожал на 2 копейки, в продаже — на 1 копейку.

Средний курс покупки/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,58/32,68 грн/евро. В четверг утром евро покупали дешевле на 6 копеек, продавали дешевле на 5 копеек. Курс был 32,52/32,63 грн/евро.