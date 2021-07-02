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В мире 1 час назад

Глава Mitsubishi ушел в отставку из-за коррупционного скандала

Сугияма решил уйти с поста после обнародования информации о мошенничестве с его участием в 1980-х годах

Такеши Сугияма. Фото: Киодо Цусин Такеши Сугияма. Фото: Киодо Цусин
Такеши Сугияма. Фото: Киодо Цусин

Президент Mitsubishi Electric Corp. Такеши Сугияма уходит в отставку после раскрытия информации о мошенничестве компании в 1980-х годах.

Об этом он заявил 2 июля во время пресс-конференции, передает "Киодо Цусин". По информации издания, Сугияма извинился за "ненадлежащее поведение" своей компании, которое, как он отметил, длилось с 1985 года.

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"Я пришел к выводу, что мне необходимо уйти в отставку, чтобы компания смогла восстановить доверие под новым руководством", — сообщил Сугияма.

Как передает Nikkei, за два дня до этого поступила информация о фальшивых данных инспекций, раскрытых Mitsubishi Electric, сначала в отношении оборудования для кондиционирования воздуха, а затем воздушных компрессоров, используемых в тормозах поездов.

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В ходе опроса 160 сотрудников, который проводился на заводе в префектуре Нагасаки, где были выявлены нарушения, выяснилось, что менеджеры отделов контроля качества и проектирования были осведомлены о том, что происходит.

Напомним, в сентябре 2019 года сингапурское подразделение Mitsubishi Мetro-Diamond Singapore понесло убытки в размере около 320 млн долларов от несанкционированной торговли сырой нефтью.

Это произошло после того, как сотрудник PDS, который занимался торговлей сырой нефтью для Китая, с января 2019 года без ведома руководства неоднократно "участвовал в сделках с деривативами и маскировал их под операции хеджирования".

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