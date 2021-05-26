Происшествия 1 час назад

Из сектора Газа вывезли 109 украинцев и 17 граждан третьих стран — МИД

По словам Кулебы, "скоро" они должны будут вылететь из Египта в Украину

Бейт-Ханун, сектор Газа, 22 мая. Фото: GettyImages Бейт-Ханун, сектор Газа, 22 мая. Фото: GettyImages
Бейт-Ханун, сектор Газа, 22 мая. Фото: GettyImages

Украина эвакуировала из сектора Газа в Египет 109 своих граждан, а также 13 граждан Молдовы и четырех граждан Болгарии. Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Они уже в безопасности в Каире и скоро вылетят в Киев. Украина и Египет приложили огромные усилия для обеспечения безопасного коридора. Операцию дважды откладывали, но мы провели ее", — отметил дипломат.

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Он подчеркнул, что Украина одной из первых успешно выполнила международную гуманитарную миссию по эвакуации граждан трех стран из Газы.

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"Мы никогда не бросаем своих граждан и помогаем партнерам. Благодарен Египту и всей украинской дипломатической команде за успешное сотрудничество", — добавил Кулеба.

Отметим, что "Укрзализныця" пообещала бесплатно отвезти эвакуированных из сектора Газа украинцев из аэропорта "Борисполь" в Киев и далее развезти их по регионам Украины.

Напомним, что до заключения перемирия между Израилем и исламистским движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа, эвакуацию украинцев провести не удалось — Министерство иностранных дел заявило о нарушении полученных обещаний по созданию "коридора безопасности".

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