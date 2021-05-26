Из сектора Газа вывезли 109 украинцев и 17 граждан третьих стран — МИД

Украина эвакуировала из сектора Газа в Египет 109 своих граждан, а также 13 граждан Молдовы и четырех граждан Болгарии. Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Они уже в безопасности в Каире и скоро вылетят в Киев. Украина и Египет приложили огромные усилия для обеспечения безопасного коридора. Операцию дважды откладывали, но мы провели ее", — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Украина одной из первых успешно выполнила международную гуманитарную миссию по эвакуации граждан трех стран из Газы.

"Мы никогда не бросаем своих граждан и помогаем партнерам. Благодарен Египту и всей украинской дипломатической команде за успешное сотрудничество", — добавил Кулеба.

Отметим, что "Укрзализныця" пообещала бесплатно отвезти эвакуированных из сектора Газа украинцев из аэропорта "Борисполь" в Киев и далее развезти их по регионам Украины.