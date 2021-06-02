Правительство назначило нового главного санитарного врача и замглавы Минздрава

Правительство на заседании 2 июня назначило нового санитарного врача Украины.

Им стал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

"Кузин назначен заместителем министра здравоохранения — главным санитарным врачом", — говорится в сообщении.

До этого Игорь Кузин был исполняющим обязанности генерального директора Центра общественного здоровья. На посту руководителя он находился с 2019 по 2021 год, а затем стал заместителем нового главы ЦОЗ.

Перед этим Кабинет министров назначил двух заместителей нового министра здравоохранения Виктора Ляшко. В частности, замминистра стали Игорь Кузин и Петр Емец.

Известно, что эти две кандидатуры были предложены самим главой Минздрава.

"Кабинет министров назначил предложенные мной кандидатуры двух заместителей министра. Игорь Кузин, Петр Емец, поздравляю в команде Министерства здравоохранения. Легко не будет, но знаю, что вместе сможем реализовать все запланированное", — заявил Ляшко.

Как отмечается, Петр Емец уже работал в Министерстве здравоохранения. По словам Ляшко, Емец прошел в министерстве путь от должности главного специалиста до руководителя экономического департамента.

Напомним, назначение Кузина своим заместителем Ляшко анонсировал еще 29 мая. Министр рассказал журналистам, что предложит Кабмину назначить Кузина главным санитарным врачом. Эту должность Ляшко занимал до назначения министром.

Также Ляшко заявлял о намерении сменить половину руководящего состава Минздрава, то есть трех из шести заместителей. Он также хочет сформировать коллегию при министерстве.

Ранее Кабмин уволил двух заместителей здравоохранения, которые работали с Максимом Степановым. В частности, по собственному желанию уволили Светлану Шаталову, а также Игоря Иващенко, который занимал должность замминистра по вопросам европейской интеграции.

Как сообщалось, 18 мая Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко с должности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, а также Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Кандидатуры их преемников стали известны еще на прошлой неделе, когда Криклий и Петрашко подали в отставку, а представление на увольнения Степанова внес в парламент премьер-министр, но официально представления на назначение Виктора Ляшко, Александра Кубракова и Алексея Любченко министрами здравоохранения, инфраструктуры и экономики были внесены 19 мая.