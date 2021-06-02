Политика 20 минут назад

Правительство назначило нового главного санитарного врача и замглавы Минздрава

Игорь Кузин стал главным санврачом, а Петр Емец — замминистра

Игорь Кузин. Фото: Ihor Kuzin / Facebook Игорь Кузин. Фото: Ihor Kuzin / Facebook
Игорь Кузин. Фото: Ihor Kuzin / Facebook

Правительство на заседании 2 июня назначило нового санитарного врача Украины.

Им стал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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"Кузин назначен заместителем министра здравоохранения — главным санитарным врачом", — говорится в сообщении.

До этого Игорь Кузин был исполняющим обязанности генерального директора Центра общественного здоровья. На посту руководителя он находился с 2019 по 2021 год, а затем стал заместителем нового главы ЦОЗ.

Перед этим Кабинет министров назначил двух заместителей нового министра здравоохранения Виктора Ляшко. В частности, замминистра стали Игорь Кузин и Петр Емец.

Известно, что эти две кандидатуры были предложены самим главой Минздрава.

"Кабинет министров назначил предложенные мной кандидатуры двух заместителей министра. Игорь Кузин, Петр Емец, поздравляю в команде Министерства здравоохранения. Легко не будет, но знаю, что вместе сможем реализовать все запланированное", — заявил Ляшко.

Как отмечается, Петр Емец уже работал в Министерстве здравоохранения. По словам Ляшко, Емец прошел в министерстве путь от должности главного специалиста до руководителя экономического департамента.

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Напомним, назначение Кузина своим заместителем Ляшко анонсировал еще 29 мая. Министр рассказал журналистам, что предложит Кабмину назначить Кузина главным санитарным врачом. Эту должность Ляшко занимал до назначения министром.

Также Ляшко заявлял о намерении сменить половину руководящего состава Минздрава, то есть трех из шести заместителей. Он также хочет сформировать коллегию при министерстве.

Ранее Кабмин уволил двух заместителей здравоохранения, которые работали с Максимом Степановым. В частности, по собственному желанию уволили Светлану Шаталову, а также Игоря Иващенко, который занимал должность замминистра по вопросам европейской интеграции.

Как сообщалось, 18 мая Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко с должности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, а также Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Кандидатуры их преемников стали известны еще на прошлой неделе, когда Криклий и Петрашко подали в отставку, а представление на увольнения Степанова внес в парламент премьер-министр, но официально представления на назначение Виктора Ляшко, Александра Кубракова и Алексея Любченко министрами здравоохранения, инфраструктуры и экономики были внесены 19 мая.

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