Ляшко назвал преемника на посту главного санврача и другие кадровые изменения

Новым главным санитарным врачом Украины вместо Виктора Ляшко, который стал министром здравоохранения, может стать исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Его кандидатуру предложат Кабинету министров, заявил Ляшко на встрече с журналистами, передает "Укринформ".

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"На должность главного санитарного врача я подал кандидатуру Игоря Кузина, который работал со мной в период эпидемии исполняющим обязанности главы Центра общественного здоровья", — рассказал министр.

При этом он добавил, что предложил назначить Петра Емца заместителем министра здравоохранения по экономическому блоку.

Кроме того, в команде министра здравоохранения на должностях заместителей остаются Ирина Садовьяк, Ирина Микичак и Ярослав Кучер.

"Первое, Ирина Садовьяк остается и работает 100 дней по определенным индикаторам, заместитель по региональной политике Ирина Микичак будет курировать строительство по проекту со Всемирным банком. Третий заместитель, который остается, заместитель министра по цифровой трансформации Ярослав Кучер", — отметил Ляшко.

По его словами, они будут оставаться в должностях 100 дней и работать по определенным индикаторам. В частности, Ляшко объяснил, что стопроцентная замена заместителей привела бы к "провисанию" внутренних процессов в министерстве.

В то же время после 100 дней по итогам работы будет приниматься решение о дальнейшей работе.

Ранее Виктор Ляшко заявлял, что намерен сменить половину руководящего состава Минздрава, то есть троих из шести заместителей. А также сформировать коллегию при министерстве.

На этой неделе Кабинет министров уже уволил двух заместителей здравоохранения, которые работали с Максимом Степановым. В частности, по собственному желанию уволили Светлану Шаталову, а также Игоря Иващенко, который занимал должность замминистра по вопросам евроинтеграции.

Напомним, 18 мая Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко с должности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, а также Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Кандидатуры их преемников стали известны еще на прошлой неделе, когда Криклий и Петрашко подали в отставку, а представление на увольнения Степанова внес в парламент премьер-министр, но официально представления на назначение Виктора Ляшко, Александра Кубракова и Алексея Любченко министрами здравоохранения, инфраструктуры и экономики были внесены 19 мая.