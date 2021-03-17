Финансы 6 минут назад

Кабмин отдал часть дохода от акциза на топливо местным бюджетам

Уже накопленные с 1 января такие средства должны будут уйти в местные бюджеты в течение двух недель

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Кабинет министров на заседании 17 марта утвердил порядок зачисления в общий фонд местных бюджетов 13,44% акцизного налога на топливо, как произведенное в Украине, так и ввозимое на территорию Украины. Об этом говорится в сообщении правительства.

"Этого решения ожидало без преувеличения подавляющее большинство представителей власти на местах, ведь только за первые 2,5 месяца года это дополнительные 1,2 млрд грн для местной власти на улучшение дорог, учреждений образования и медицины", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам главы правительства, средства по акцизному налогу, накопленные с 1 января этого года, должны быть распределены по бюджетам общин в двухнедельный срок со дня вступления в силу соответствующего постановления.

Далее же 13,44% акциза на горючее автоматически и бесперебойно должны будут поступать в бюджеты, исходя из объемов реализованного топлива на соответствующей территории.

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Помимо этого, в Кабмине сообщают, что утверждено и распределение субвенции в пределах чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины. По словам Шмыгаля, общий объем программы на 2021 год составляет почти 1,7 млрд грн.

"Уверен, что инвестиции в пределах чрезвычайной программы восстановления дадут дополнительный толчок для улучшения жизни в общинах восточных регионов, наиболее пострадавших в результате российской агрессии. Выделенные средства прежде всего должны быть направлены на улучшение социальной инфраструктуры и на удовлетворение потребностей внутренне перемещенных лиц", — отметил премьер.

Также правительство поддержало решение о распределении субвенции местным бюджетам на развитие спортивной инфраструктуры. Как отметил Шмыгаль, прежде всего это касается создания новых и завершения старых объектов строительства, которые предназначены для проведения всеукраинских и международных соревнований, а также учебно-тренировочных сборов для национальных сборных.

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