ДБР расследует гибель Ярослава Рущишина в ДТП: что известно о жизни политика и бизнесмена (ФОТО)

В Ивано-Франковской области вечером 24 июля в дорожно-транспортном происшествии вблизи села Бабухов погиб народный депутат из Львова от партии "Голос" Ярослав Рущишин. Государственное бюро расследований устанавливает все происшествия ДТП.

Delo.ua собрало информацию о гибели нардепа и его жизни.

Что известно о ДТП

Предварительно ГБР установлено, что мотоцикл Harley Davidson, за рулем которого находился народный депутат, въехал в прицеп, сцепленный с трактором, которым управлял местный житель.

Инцидент произошел в темное время суток на автодороге Мукачево – Львов в условиях ограниченной видимости. В результате столкновения народный депутат получил тяжкие телесные повреждения и впоследствии скончался в скорой. Ему было 57 лет.

Сразу после поступления сообщения о ДТП на место происшествия выехала следственно-оперативная группа ДБР. Специалисты работали всю ночь, проводили осмотр места происшествия, фиксировали следы, изымали записи с камер видеонаблюдения, опрашивали очевидцев.

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора ГБР начало досудебное расследование.

Премьер-министр Юлия Свириденко выразила свои соболезнования по поводу гибели Ярослава Рущишина, отметив, что он всегда был для нее примером. По ее словам, он был "искренним и открытым в общении, глубоко интеллигентным и принципиальным".

"Месяц назад, по приглашению Ярослава Рущишина я выступала в бизнес-школе УКУ. Прекрасное, светлое место — думающие люди, глубокие дискуссии о стране и ценностях. Именно таким это место задумал Ярослав Иванович, когда основал тогда еще Львовскую бизнес-школу. Вчера Ярослав погиб. Потеря и боль", – написала она.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что Ярослав был "человеком убеждений и действия". "В парламенте он последовательно отстаивал свои принципы, работая с достоинством, честностью и уважением к людям", – добавил он.

Глава фракции "Голос" в Ирпенском горсовете Михайлина Скорик-Шкаровская также отреагировала на смерть народного депутата.

"Большая потеря. В автоаварии погиб Ярослав Рущишин, народный депутат, львовский предприниматель, соучредитель легендарного артпространства Дзига. Господин Ярослав был другом Бучи и Ирпеня, неоднократно бывал у нас в гостях, мы же во львовской организации партии "Голос" учились создавать. Спасибо, что были рядом во времена неуверенности и кризисов", – рассказала она в сообщении.

Похороны Ярослава Рущишина пройдут в понедельник, 28 июля. Прощание запланировано в церкви УКУ, а похоронят его на Лычаковском кладбище, сообщает "Голос Львовщины".

Студенческие годы и путь в политику

Ярослав Рущишин был народным депутатом Украины IX созыва от партии "Голос" и секретарем Комитета Верховной Рады по экономическому развитию.

Он был одним из основателей "Студенческого братства" во Львове, участником студенческой голодовки 1990 года - Революции на граните.

После Оранжевой революции Рущишин стал членом партии "Наша Украина" и был избран депутатом Львовского областного совета. В июле 2019 года его избрали народным депутатом Украины по мажоритарному округу во Львове, где он вошел во фракцию "Голос".

Возглавлял Львовскую областную организацию партии "Голос" в 2019-2021 годах. Вместе с Маркияном Иващишиным был продюсером групп "Клуб поклонников чая", "Мертвый петух", "Волчок джаз квартет", ранних проектов "Океана Эльзы" и певицы Русланы.

В 2003 году Рущишин вместе с Маркияном Иващишиным инициировал создание "Львовской газеты".

Предпринимательская деятельность

1995 Ярослав Рущишин основал с друзьями и возглавил АО "Троттола", которое со временем стало одним из крупнейших экспортеров швейной продукции Украины . Фабрика шьет одежду для таких известных мировых брендов, как Zara и New Look. На швейных предприятиях создано около 2 тыс. рабочих мест.

" Было время, когда я работал и таможенным брокером, и водителем, и грузчиком, и переводчиком, если надо – то и утюжником, и контролером, и бухгалтером. Когда начинаешь бизнес самостоятельно, приходится работать много, совмещать разные роли и вести за собой людей ", – говорил он.

В частности, на фабрике " Троттола " во время коронавируса сшили более 3 тыс. защитных костюмов для медиков и бесплатно передали в госпитале Львова и области

Среди других бизнес-проектов Рущишина – Львовская бизнес-школа УКУ, фермерство " Луги-2 " (выращивание зерновых культур), компания по производству альтернативной энергетики " Сенсус " , бренд украинской одежды " Жива " .

Фото с сайта Ярослава Рущишина

О бизнес-школе УКУ

Ярослав Рущишин был почётным сенатором Украинского католического университета, соучредителем Львовской бизнес-школы (LvBS), занимался вопросами культуры и образования. Награжден Орденом "За заслуги" II степени.

"Человек чести, достоинства. Это невосполнимая потеря для общества и всей Украины. Выражаем искренние соболезнования жене Ярине, сыну Игнату и всей семье и всем близким, которых у Ярослава было так много", — отметили в УКУ.

Бизнес-школа УКУ – это структурное подразделение Украинского католического университета (УКУ), расположенное во Львове. Она позиционирует себя как школа с европейскими ценностями и подходами, которая уже более 15 лет активно развивает открытое и ответственное бизнес-сообщество в Украине.

"Именно Ярослав стал инициатором создания Бизнес-школы УКУ и ее духовным стержнем. Он был рядом в самые трудные времена, радовался даже малейшим победам, а перед лицом вызовов всегда поддерживал новые идеи развития. Гордился командой и выпускниками и оставался неисчерпаемым источником вдохновения. Для Бизнес-школы УКУ это не просто в. идентичности. Его взгляды, ценности и вера в людей стали указателем для всех нас», - говорится на странице школы.