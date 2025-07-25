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ДБР розслідує загибель Ярослава Рущишина у ДТП: що відомо про життя політика і бізнесмена (ФОТО)
На Івано-Франківщині ввечері 24 липня у дорожньо-транспортній пригоді поблизу села Бабухів загинув народний депутат зі Львова від партії "Голос" Ярослав Рущишин. Державне бюро розслідувань встановлює всі обставини ДТП.
- Що відомо про ДТП
- Студентські роки та шлях у політику
- Підприємницька діяльність
- Про бізнес-школу УКУ
Delo.ua зібрало інформацію про загибель нардепа та його життя.
Що відомо про ДТП
Попередньо ДБР встановлено, що мотоцикл Harley Davidson, за кермом якого перебував народний депутат, в’їхав у причіп, зчеплений із трактором, яким керував місцевий житель.
Інцидент стався у темну пору доби на автодорозі Мукачево – Львів в умовах обмеженої видимості. Унаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі тілесні ушкодження та згодом помер у швидкій. Йому було 57 років.
Одразу після надходження повідомлення про ДТП на місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Фахівці працювали всю ніч, проводили огляд місця події, фіксували сліди, вилучали записи з камер відеоспостереження, опитували очевидців.
За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора ДБР розпочало досудове розслідування.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко висловила свої співчуття з приводу загибелі Ярослава Рущишина, зазначивши, що він завжди був для неї прикладом. За її словами, він був "щирий і відкритий у спілкуванні, глибоко інтелігентний і принциповий".
"Місяць тому, на запрошення Ярослава Рущишина я виступала в бізнес-школі УКУ. Прекрасне, світле місце — думаючі люди, глибокі дискусії про країну і цінності. Саме таким це місце задумав Ярослав Іванович, коли заснував тоді ще Львівську бізнес-школу. Вчора Ярослав загинув. Втрата і біль", – написала вона.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що Ярослав був "людиною переконань і дії". "У парламенті він послідовно відстоював свої принципи, працюючи з гідністю, чесністю та повагою до людей", – додав він.
Голова фракції "Голос" в Ірпінській міськраді Михайлина Скорик-Шкарівська також відреагувала на смерть народного депутата.
"Велика втрата. В автоаварії загинув Ярослав Рущишин, народний депутат, львівський підприємець, співзасновник легендарного артпростору Дзиґа. Пан Ярослав був другом Бучі й Ірпеня, неодноразово бував у нас в гостях, ми ж у львівської організації партії "Голос" вчилися створювати й розвивати локальні спільноти. Спочивайте з миром! Дякую, що були поруч у часи непевності і криз", – розповіла вона у дописі.
Похорон Ярослава Рущишина відбудеться у понеділок, 28 липня. Прощання заплановано у церкві УКУ, а поховають його на Личаківському кладовищі, повідомляє "Голос Львівщини".
Студентські роки та шлях у політику
Ярослав Рущишин був народним депутатом України IX скликання від партії "Голос" і секретарем Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку.
Він був одним із засновників "Студентського братства" у Львові, учасником студентського голодування 1990 року — Революції на граніті.
Після Помаранчевої революції Рущишин став членом партії "Наша Україна" та був обраний депутатом Львівської обласної ради. У липні 2019 року його обрали народним депутатом України по мажоритарному округу у Львові, де він увійшов до фракції "Голос".
Очолював Львівську обласну організацію партії "Голос" у 2019-2021 роках. Разом із Маркіяном Іващишиним був продюсером гуртів "Клуб шанувальників чаю", "Мертвий півень", "Дзиґа джаз квартет", ранніх проєктів "Океану Ельзи" та співачки Руслани.
У 2003 році Рущишин разом із Маркіяном Іващишиним ініціював створення "Львівської газети".
Підприємницька діяльність
1995 року Ярослав Рущишин заснував з друзями і очолив АТ "Троттола", яке з часом стало одним із найбільших експортерів швейної продукції України. Фабрика шиє одяг для таких відомих світових брендів, як Zara та New Look. На швейних підприємствах створено близько 2 тис. робочих місць.
"Був час, коли я працював і митним брокером, і водієм, і вантажником, і перекладачем, якщо треба – то і прасувальником, і контролером, і бухгалтером. Коли починаєш бізнес самотужки, доводиться працювати багато, поєднувати різні ролі та вести за собою людей", – говорив він.
Зокрема, на фабриці "Троттола" під час коронавірусу пошили понад 3 тис. захисних костюмів для медиків і безкоштовно передали у шпиталі Львова й області
Серед інших бізнес-проєктів Рущишина – Львівська бізнес-школа УКУ, фермерство "Луги-2" (вирощування зернових культур), компанія із виробництва альтернативної енергетики "Сенсус", бренд українського одягу "Жива".
Фото з сайту Ярослава Рущишина
Про бізнес-школу УКУ
Ярослав Рущишин був почесним сенатором Українського католицького університету, співзасновником Львівської бізнес-школи (LvBS), займався питаннями культури й освіти. Нагороджений Орденом "За заслуги" ІІ ступеня. Університет також висловив співчуття на своїй фейсбук-сторінці.
"Людина честі, гідності. Це непоправна втрата для громади та усієї України. Висловлюємо щирі співчуття дружині Ярині, синові Гнатові та цілій родині та всім близьким, яких Ярослав мав так багато", — зазначили в УКУ.
Бізнес-школа УКУ — це структурний підрозділ Українського католицького університету (УКУ), розташований у Львові. Вона позиціонує себе як школа з європейськими цінностями та підходами, яка вже понад 15 років активно розвиває відкриту та відповідальну бізнес-спільноту в Україні.
"Саме Ярослав став ініціатором створення Бізнес-школи УКУ і її духовним стрижнем. Він був поруч у найтяжчі часи, радів навіть найменшим перемогам, а перед лицем викликів завжди підтримував нові ідеї розвитку. Пишався командою та випускниками і залишався невичерпним джерелом натхнення. Для Бізнес-школи УКУ це не просто втрата засновника. Ми втратили людину, яка закладала основу нашої ідентичності. Його погляди, цінності та віра в людей стали дороговказом для нас усіх", - йдеться на сторінці школи.