ДБР розслідує загибель Ярослава Рущишина у ДТП: що відомо про життя політика і бізнесмена (ФОТО)

На Івано-Франківщині ввечері 24 липня у дорожньо-транспортній пригоді поблизу села Бабухів загинув народний депутат зі Львова від партії "Голос" Ярослав Рущишин. Державне бюро розслідувань встановлює всі обставини ДТП.

Delo.ua зібрало інформацію про загибель нардепа та його життя.

Що відомо про ДТП

Попередньо ДБР встановлено, що мотоцикл Harley Davidson, за кермом якого перебував народний депутат, в’їхав у причіп, зчеплений із трактором, яким керував місцевий житель.

Інцидент стався у темну пору доби на автодорозі Мукачево – Львів в умовах обмеженої видимості. Унаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі тілесні ушкодження та згодом помер у швидкій. Йому було 57 років.

Одразу після надходження повідомлення про ДТП на місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Фахівці працювали всю ніч, проводили огляд місця події, фіксували сліди, вилучали записи з камер відеоспостереження, опитували очевидців.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора ДБР розпочало досудове розслідування.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко висловила свої співчуття з приводу загибелі Ярослава Рущишина, зазначивши, що він завжди був для неї прикладом. За її словами, він був "щирий і відкритий у спілкуванні, глибоко інтелігентний і принциповий".

"Місяць тому, на запрошення Ярослава Рущишина я виступала в бізнес-школі УКУ. Прекрасне, світле місце — думаючі люди, глибокі дискусії про країну і цінності. Саме таким це місце задумав Ярослав Іванович, коли заснував тоді ще Львівську бізнес-школу. Вчора Ярослав загинув. Втрата і біль", – написала вона.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що Ярослав був "людиною переконань і дії". "У парламенті він послідовно відстоював свої принципи, працюючи з гідністю, чесністю та повагою до людей", – додав він.

Голова фракції "Голос" в Ірпінській міськраді Михайлина Скорик-Шкарівська також відреагувала на смерть народного депутата.

"Велика втрата. В автоаварії загинув Ярослав Рущишин, народний депутат, львівський підприємець, співзасновник легендарного артпростору Дзиґа. Пан Ярослав був другом Бучі й Ірпеня, неодноразово бував у нас в гостях, ми ж у львівської організації партії "Голос" вчилися створювати й розвивати локальні спільноти. Спочивайте з миром! Дякую, що були поруч у часи непевності і криз", – розповіла вона у дописі.

Похорон Ярослава Рущишина відбудеться у понеділок, 28 липня. Прощання заплановано у церкві УКУ, а поховають його на Личаківському кладовищі, повідомляє "Голос Львівщини".

Студентські роки та шлях у політику

Ярослав Рущишин був народним депутатом України IX скликання від партії "Голос" і секретарем Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку.

Він був одним із засновників "Студентського братства" у Львові, учасником студентського голодування 1990 року — Революції на граніті.

Після Помаранчевої революції Рущишин став членом партії "Наша Україна" та був обраний депутатом Львівської обласної ради. У липні 2019 року його обрали народним депутатом України по мажоритарному округу у Львові, де він увійшов до фракції "Голос".

Очолював Львівську обласну організацію партії "Голос" у 2019-2021 роках. Разом із Маркіяном Іващишиним був продюсером гуртів "Клуб шанувальників чаю", "Мертвий півень", "Дзиґа джаз квартет", ранніх проєктів "Океану Ельзи" та співачки Руслани.

У 2003 році Рущишин разом із Маркіяном Іващишиним ініціював створення "Львівської газети".

Підприємницька діяльність

1995 року Ярослав Рущишин заснував з друзями і очолив АТ "Троттола", яке з часом стало одним із найбільших експортерів швейної продукції України. Фабрика шиє одяг для таких відомих світових брендів, як Zara та New Look. На швейних підприємствах створено близько 2 тис. робочих місць.

"Був час, коли я працював і митним брокером, і водієм, і вантажником, і перекладачем, якщо треба – то і прасувальником, і контролером, і бухгалтером. Коли починаєш бізнес самотужки, доводиться працювати багато, поєднувати різні ролі та вести за собою людей", – говорив він.

Зокрема, на фабриці "Троттола" під час коронавірусу пошили понад 3 тис. захисних костюмів для медиків і безкоштовно передали у шпиталі Львова й області

Серед інших бізнес-проєктів Рущишина – Львівська бізнес-школа УКУ, фермерство "Луги-2" (вирощування зернових культур), компанія із виробництва альтернативної енергетики "Сенсус", бренд українського одягу "Жива".

Фото з сайту Ярослава Рущишина

Про бізнес-школу УКУ

Ярослав Рущишин був почесним сенатором Українського католицького університету, співзасновником Львівської бізнес-школи (LvBS), займався питаннями культури й освіти. Нагороджений Орденом "За заслуги" ІІ ступеня. Університет також висловив співчуття на своїй фейсбук-сторінці.

"Людина честі, гідності. Це непоправна втрата для громади та усієї України. Висловлюємо щирі співчуття дружині Ярині, синові Гнатові та цілій родині та всім близьким, яких Ярослав мав так багато", — зазначили в УКУ.

Бізнес-школа УКУ — це структурний підрозділ Українського католицького університету (УКУ), розташований у Львові. Вона позиціонує себе як школа з європейськими цінностями та підходами, яка вже понад 15 років активно розвиває відкриту та відповідальну бізнес-спільноту в Україні.

"Саме Ярослав став ініціатором створення Бізнес-школи УКУ і її духовним стрижнем. Він був поруч у найтяжчі часи, радів навіть найменшим перемогам, а перед лицем викликів завжди підтримував нові ідеї розвитку. Пишався командою та випускниками і залишався невичерпним джерелом натхнення. Для Бізнес-школи УКУ це не просто втрата засновника. Ми втратили людину, яка закладала основу нашої ідентичності. Його погляди, цінності та віра в людей стали дороговказом для нас усіх", - йдеться на сторінці школи.