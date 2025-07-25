Российский топ-менеджер возглавил индийскую нефтеперерабатывающую компанию после санкций ЕС

Индийская нефтяная компания Nayara Energy, частично принадлежащая "Роснефти", назначила нового генерального директора. Это изменение произошло после того, как предыдущий гендиректор ушел в отставку из-за санкций ЕС, направленных против компании. Возглавил Nayara Energy российский топ-менеджер.

Как пишет Delo.ua, об этом со ссылкой на четыре источника сообщило агентство Reuters.

Компания Nayara Energy, зарегистрированная в Мумбаи, назначила Сергея Денисова, гражданина России, новым главным исполнительным директором. Он заменит на этом посту итальянца Алессандро де Доридеса. Решение о назначении Денисова было принято на заседании совета директоров в среду. Пока Nayara Energy не предоставила комментариев относительно этих кадровых изменений.

Reuters отмечает, что эта кадровая перестановка стала очередным ударом для компании после того, как в прошлую пятницу Европейский Союз объявил о новом, 18 раунде санкций против России из-за войны в Украине.

Nayara Energy — один из двух крупнейших частных нефтеперерабатывающих заводов Индии, уступая только Reliance Industries. Обе компании являются самыми крупными индийскими покупателями российской сырой нефти по сниженным ценам.

Nayara управляет третьим по величине НПЗ в Индии, ежемесячно экспортируя не менее четырех миллионов баррелей нефтепродуктов, таких как дизельное топливо, реактивное топливо, бензин и нефть. В настоящее время компания увеличивает продажи на внутреннем рынке с более чем 6000 АЗС.

Nayara Energy подвергла критике санкции ЕС, назвав их "несправедливым и односторонним" решением. По данным индийского рейтингового агентства CARE за 2024 год, российской "Роснефти" принадлежит 49,13% акций Nayara, а такая же доля принадлежит консорциуму Kesani Enterprises Co Ltd, возглавляемому итальянской Mareterra Group и российской инвестиционной группой United Capital Partners.

Недавно сообщалось, что Индия удовлетворит свои потребности в нефти из альтернативных источников, если на российскую энергетику наложат вторичные санкции, как пообещал президент США Дональд Трамп. Индия стала крупным потребителем российской сырой нефти с момента вторжения в Украину в 2022 году.