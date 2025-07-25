Російський топменеджер очолив індійську нафтопереробну компанію після санкцій ЄС

Індійська нафтова компанія Nayara Energy, яка частково належить "Роснєфті", призначила нового генерального директора. Ця зміна відбулася після того, як попередній гендиректор пішов у відставку через санкції ЄС, спрямовані проти компанії. Очолив Nayara Energy російський топменеджер.

Як пише Delo.ua, про це з посиланням на чотири джерела повідомило агентство Reuters.

Компанія Nayara Energy, яка зареєстрована в Мумбаї, призначила Сергія Денисова, громадянина Росії, новим головним виконавчим директором. Він замінить на цій посаді італійця Алессандро де Дорідеса. Рішення про призначення Денисова ухвалили на засіданні ради директорів у середу. Наразі Nayara Energy не надала коментарів щодо цих кадрових змін.

Reuters зазначає, що ця кадрова перестановка стала черговим ударом для компанії після того, як минулої п'ятниці Європейський Союз оголосив про новий, 18 раунд санкцій проти Росії через війну в Україні.

Nayara Energy — один із двох найбільших приватних нафтопереробних заводів Індії, поступаючись лише Reliance Industries. Обидві компанії є найбільшими індійськими покупцями російської сирої нафти за зниженими цінами.

Nayara керує третім за величиною НПЗ в Індії, щомісяця експортуючи щонайменше чотири мільйони барелів нафтопродуктів, таких як дизельне паливо, реактивне паливо, бензин та нафта. Наразі компанія збільшує продажі на внутрішньому ринку, маючи понад 6000 АЗС.

Nayara Energy розкритикувала санкції ЄС, назвавши їх "несправедливим та одностороннім" рішенням. За даними індійського рейтингового агентства CARE за 2024 рік, російській "Роснефти" належить 49,13% акцій Nayara, а така ж частка належить консорціуму Kesani Enterprises Co Ltd, який очолюють італійська Mareterra Group та російська інвестиційна група United Capital Partners.

Нещодавно повідомлялося, що Індія задовольнить свої потреби в нафті з альтернативних джерел, якщо на російську енергетику накладуть вторинні санкції, як пообіцяв президент США Дональд Трамп. Індія стала великим споживачем російської сирої нафти з моменту вторгнення в Україну 2022 року.