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В мире 1 час назад

Kia представила новый дизайн внедорожника Sportage (ФОТО)

В разработке дизайна применена та же философия, что и в электромобиле EV6

Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia

Южнокорейская корпорация Kia представила новый дизайн внедорожника Sportage, который поступит в продажу к концу 2021 года.

Как отмечается в сообщении производителя, новый внешний вид модели является результатом совместной работы дизайнеров компании в Южной Корее, Германии, США и Китае и был, в частности, вдохновлен дизайном электромобиля Kia EV6.

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В дизайне нового Sportage присутствуют те же C-образные дневные ходовые огни и агрессивная линия капота, а также стилизованная версия полноразмерной световой полосы EV сзади автомобиля.

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Удлиненная фирменная решетка радиатора Tiger Nose протянулась по всей ширине автомобиля, а ее рисунок сформирован из четко ориентированных геометрических элементов. Такая замысловатая и техническая сложность дизайна передней панели при этом тонко уравновешивается простотой основных поверхностей спереди, включая ярко выраженный бампер.

Боковой профиль нового Sportage остался верным спортивной стилистике. Черная крыша также помогает подчеркнуть спортивный профиль и выделить архитектурно динамичную заднюю стойку.

"Хромированная поясная линия подчеркивает заднюю часть совершенно нового Sportage и заднюю стойку, создавая гармоничные линии с задним спойлером, что еще больше усиливает спортивный характер автомобиля", — описывают разработчики.

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Форма задних фонарей при этом имитирует их распространение и на дверь багажника. К тому же они соединены между собой тонкой горизонтальной конструкцией, что призвано визуально расширить автомобиль. Большой нижний бампер с графическим рисунком в задней части авто использует ту же философию, что и черная решетка радиатора спереди, обеспечивая легкость как внешнего вида, так и касания.

В свою очередь, в салоне имеется высокотехнологичная сенсорная панель вместе с усовершенствованным интегрированным контроллером.

"Обе системы были созданы, чтобы быть простыми в использовании, интуитивно понятными и приятными на ощупь. Удобно расположенная для водителя и переднего пассажира эргономичная центральная консоль сочетает в себе удобство и роскошь. Консоль, покрытая глянцевым покрытием высшего класса, обеспечивает хранение, конфигурацию операционной системы, подстаканники и сенсорные переключатели, причем последние расположены на приподнятом профиле рядом с переключателем передач", — отмечают в Kia.

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Сиденья водителя и переднего пассажира сочетают в себе высокие технологии с высоким комфортом и имеют тонкий спортивный дизайн, а сзади их подголовников встроены вешалки, позволяющие легко и удобно закрепить одежду и сумки.

Напомним, что свой первый электрокар EV6 Kia представила в марте этого года.

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