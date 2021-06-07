Политика 2 часа назад

КНУ лишил Лукашенко звания почетного доктора

Перед заседанием ученого совета ректор встречался с белорусскими оппозиционными активистами, живущими в Украине

Александр Лукашенко и Виктор Ющенко 6 ноября 2009. Фото: пресс-служба Лукашенко Александр Лукашенко и Виктор Ющенко 6 ноября 2009. Фото: пресс-служба Лукашенко
Александр Лукашенко и Виктор Ющенко 6 ноября 2009. Фото: пресс-служба Лукашенко

Ученый совет Киевского национального университета имени Шевченко лишил Александра Лукашенко звания почетного доктора, которое он получил в ходе визита в Украину 5 ноября 2009 года. Как сообщает "ВВС Украина", за лишение Лукашенко такого звания члены совета голосовали в тайном режиме.

Данный случай — первый в истории вуза. При этом чтобы лишить Лукашенко звания почетного доктора, ученый совет КНУ внес изменения в порядок предоставления этого звания, поскольку до сих пор даже механизма такого не существовало. Всего же в КНУ сейчас более 80 почетных докторов.

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25 мая ректор КНУ Владимир Бугров обратился к ученому совету с призывом рассмотреть лишение Лукашенко упомянутого звания в связи с ситуацией вокруг принудительной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair 23 мая.

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"Все вы, наверно, как и я, глубоко потрясены и обеспокоены событиями, которые происходят в Беларуси на протяжении последних месяцев, в частности недавним разбойным нападением на самолет, которое в Европе уже окрестили "актом пиратства со стороны белорусских властей" во главе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Считаю, что Александр Лукашенко не достоин звания почетного доктора КНУ", — написал тогда он.

По словам Бугрова, действия Лукашенко являются противозаконными и противоречат ценностям Киевского университета имени Шевченко.

Сообщается, что перед заседанием ученого совета ректор встречался с активистами Free Belarus Center и "Белорусский дом в Украине".

Напомним, что Бугров победил во втором туре выборов ректора КНУ, который прошел 24 февраля. Спустя месяц он пообещал добиться лишения Лукашенко звания почетного доктора.

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