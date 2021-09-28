Общество 1 час назад

Коронавирус: за сутки в Украине COVID-19 обнаружили у более 6,5 тысячи человек

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской областях, а также в городе Киеве

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на утро 28 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 6 тысяч 552 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. По данным Минздрава, среди заболевших 574 детей и 165 медицинских работников.

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За минувшие сутки госпитализированы с COVID-19 1 тысяча 288 человек, умерли от коронавируса 143 больных, выздоровели от этой болезни 2 тысячи 927 пациентов.

Кроме этого, в течение суток в Украине протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 31 тысяча 51 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 9 тысяч 67 человек, экспресс-тестами — 25 тысяч 694 человека.

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В общей сложности за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 401 тысяча 956 человек, выздоровели 2 млн 248 тысяч 71 пациент, умерли от коронавируса 55 тысяч 863 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500) областях, а также в городе Киеве (461).

Напомним, по состоянию на утро 27 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 3 тысячи 7 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее сообщалось, что в связи с резким ростом заболеваемости и вхождением в очередную волну эпидемии с 23 сентября вся Украина была переведена в "желтую" зону карантина.

Однако уже к 24 сентября 8 областей и Киев по своим показателям заболеваемости ковидом стали соответствовать "оранжевой" зоне.

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