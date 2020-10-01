Крафтовый алкоголь в обмен на молоко: как нардепы хотят вывести из тени самогоноварение

Украинский рынок молока переживает не лучший свой период — последние годы производство стабильно падает. С января по август 2020 года, например, объемы снизились почти на 4%, составив 6,5 млн тонн молока.

Тревожную ситуацию экстравагантным способом предлагают исправить народные депутаты из фракции "Слуга народа". Они зарегистрировали законопроект, который позволит подстегнуть молочную промышленность за счет... самогоноварения! А именно — "освобождение производителя самогона от уплаты акциза на изготовленный продукт (не более 150 литров в месяц) при условии, что такой крафтовой производитель будет также производить одну тонну молока в месяц".

Корреспондент Delo.ua выяснил, чего хотят парламентарии и как к их инициативе относятся игроки рынка.

Отказ от советского наследия

Ключевое положение законопроекта, зарегистрированного 25 сентября, касается изменений в Кодекс об административных нарушениях. Сегодня там существует две статьи: "Производство, хранение самогона и аппаратов для его изготовления", а также "Приобретение самогона и других крепких спиртных напитков домашнего приготовления". За первую предполагается штраф до 170 грн, за вторую — до 85 грн. В пояснительной записке к документу говорится, что статьи эти появились в 1987 году и были элементами "советской борьбы с пьянством и алкоголизмом". Но сегодня они являются во-первых неэффективными, а во-вторых — в определенной степени противоправными. Так, по данным Государственной судебной администрации за весь 2018 год было рассмотрено только 197 дел, связанных с самогоноварением. Штраф заплатили 80 человек.

"Сегодня не должна устанавливаться ответственность, если человек производит из продуктов своего труда крепкие алкогольные напитки для собственного потребления. Это его естественное право, которое не может быть ограничено государством. Данная статья подлежит отмене поскольку носит дискриминационный характер по отношению именно к самогону домашнего изготовления, поскольку производство вин виноградных и плодово-ягодных, напитков медовых, наливок и настоек в домашних условиях для собственного потребления не влечет за собой ответственности", — отмечают авторы проекта.

Читайте также: В Украине упростили механизм покупки спирта

С другой стороны, они напоминают — из-за крепости продукта и большого количеств вредных для организма веществ (сивушные масла, метанол и другие), его производство, а также хранение должно отвечать условиям, при которых негативный эффект будет максимально снижен. Особенно при условии, что самогон этот будет продаваться.

Последнее станет возможно при государственном лицензировании самогоноварения, а чтобы максимально вывести эту деятельность из тени, представители фракции "Слуга народа" предлагают льготные условия для акцизов.

"Это изменения в законодательство о возможности физических лиц-предпринимателей изготавливать крафтовый самогон крепостью 40-60 градусов с целью реализации. С акцизом и соответствующими требованиями к технологии производства. Уверен, с суррогатом надо бороться именно таким образом — открывая возможности и рынки. Новеллой в украинском законодательном пространстве будет освобождение производителя самогона от уплаты акциза на изготовленный продукт (не более 150 литров в месяц) при условии, что такой крафтовой производитель будет также производить одну тонну молока в месяц", — рассказывает один из авторов инициативы, народный депутат Игорь Фрис.

Акциз в обмен на молоко

Таким неординарным способом парламентарии собираются помочь молочной отрасли, которая давно стагнирует. За последние десять лет дойное поголовье сократилось на 43% до 1 млн 967 тысяч коров в 2018 году. Из них почти 1,5 млн находятся в частных сельских хозяйствах. Совокупный объем производства упал за 10 лет на 15% и в 2019 году составил 10,1 млн тонн.

Не изменилась ситуация и в этом году — с начала года объем производства сократился на 3,8%, составив 6,5 млн тонн. Рост наблюдается только в Тернопольской области (на 2,8%, до 314 тисяч тонн), а не изменились показатели разве что в Черкасской и Хмельницкой областях (соответственно 315,4 и 449,4 тисяч тонн). В Ассоциации производителей молока отмечают, что стабильная стагнация характерна для как раз для рядового населения — с января по августа минус его составил 5,2%, упав 4,57 млн тонн.

Читайте также: В Украине выросли цены на молоко-сырье

В то же время за 2019 год молочная отрасль, благодаря экспорту, принесла $317,5 млн, а государственный бюджет (за счет НДС, ЕСВ, НДФЛ и военного сбора) получил 2,28 млрд грн. В целом же Украина, по объему производства молока, находится на 18 месте, хотя по данным Мирового банка, может легко войти в десятку мировых производителей.

"Возможные последствия нынешних тенденций: снижение бюджетных поступлений, потеря источника валютной выручки, превращение Украины из нетто-экспортера в нетто-импортера, потеря рабочих мест и снижение социальной стабильности на селе. Исходя из этого целесообразно введение льгот для лиц занятых самогоноварением, которые также занимаются производством молочной продукции", — настаивают в Верховной Раде.

"Будем напитки производить или коров доить?"

Идею сделать самогоноварение официальным видом деятельности участники этого рынка в целом оценивают позитивно. Инициативу поддерживает Александр (редакция оставляет фамилию спикера неназванной из-за риска для спикера ввиду действующих сегодня статей КоАП). Он занимается производством виски в домашних условиях.

В комментарии Delo.ua Александр рассказал, что все начиналось как хобби. Но сейчас готов его перевести в разряд легального бизнеса. За свое увлечение Александр штрафов не платил, поскольку рынок остается достаточно закрытым — у него несколько оптовых дистрибьюторов, которым, получив товар, сами продают виски. В целом получается около 100 литров напитка в месяц. По словам производителя крафтового алкоголя, раньше на это у него уходили все выходные. После покупки нового оборудования только за одну субботу удается получить 20-25 литров продукта.

Читайте также: В Украине хотят в семь раз увеличить штрафы за незаконный разлив алкогольных напитков

"Сейчас работает сарафанное радио, но на этом не построить нормальных продаж. Для этого нужно, чтобы все работало "в белую". Налоги я платить готов — хотелось бы войти в рестораны, магазины и прочее. На самом деле, почему в Украине нет хороших напитков? У нас есть все условия. Но у нас, с точки зрения законодательства, все должно производиться из спирта-ректификата, который мы покупаем на госпредприятии "УкрСпирт". Но из ректификата невозможно сделать нормальные напитки — все они являются процессом перегонки, а не ректификации", — объясняет он.

Александр не исключает, что переход в правовое поле самогоноварения может подстегнуть и внутренний туризм. "Самогонщик" приводит в пример США, где большинство дистиллерий расположены в сельской местности — люди едут туда смотреть на производство, пробуют напитки и оставляют деньги в деревне, покупая алкоголь друзьям на подарки. Порог входа, по его словам, в эту отрасль не очень высокий: хорошая перегонная техника обойдется в 15 тысяч грн, а остальные атрибуты (ферменторы, бочки) еще около 5 тысяч грн. При этом 150 литров виски в месяц позволит получить около 25-28 тысяч грн чистой прибыли.

"Но вот по поводу молочной промышленности — не уверен. Все, кого я знаю, кто занимается этим делом, они явно коров заводить не будут. Что такое тонна молока? Я не знаю сколько с коровы получается. Литров 10 где-то? В месяц это 300 литров. Пускай четыре коровы нужно держать. У моего соседа как-то было столько. Но это круглосуточная работа — выпасать, корма заготавливать, чистить, убирать, мыть их. Полноценный рабочий день. И тут же вопрос — мы будем напитки производить или коров доить? Одно с другим, как по мне, совсем не вяжется. А учитывая, что это в рамках ФЛП... Ты один, может какой-то еще один наемный сотрудник. Это бред", — резюмирует Александр.

Читайте также: "Слуги народа" хотят разрешить украинцам варить самогон

Согласен с ним и директор одного из небольших молочных производств в Волынской области Андрей Турак. Он называет глупостью попытку связать эти два производства и считает, что авторы инициативы далеки, как минимум, от проблем молочной отрасли.

"Для понимания объемов — хорошая корова дает в год около 7 тонн молока. У рядовых украинцев такие редкость, так что можно в среднем брать 5 тонн молока в год. Но в чем вопрос — зачем связывать самогон и молоко? Это, на мой взгляд, глупость", — настаивает Турак.

По его словам, бизнес самогоноварения развивать можно, но это должны делать не те фермеры, которые занимаются молочным рынком. Производитель подтверждает, что для достижения заложенных в законопроекте показателей нужно много работать с животными и тратить на уход за ним весь рабочий день. В законопроекте также приводятся цифры, которые заставляют относиться к акцизной инициативе с сомнением. Там, например, говорится, что в 2018 году средний годовой надой с одной коровы составлял чуть больше 6 тысяч литров молока. Соответственно, фермер-самогонщик либо должен работать без выходных, заботясь о двух-трех коровах, производя в перерывах крафтовый алкоголь, либо выйти из категории физических лиц-предпринимателей.

Илья Требор, специально для Delo.ua