Курс евро резко пошел вверх, доллар — падает: какой курс ждать дальше

За первый час торгов 5 июня регулятор уже успел прикупить долларов и по курсу 26,62 грн/доллар, и по 26,60 грн/доллар. В то же время, активного спроса на американскую валюту на межбанковских торгах не наблюдается. Таким образом, утренняя активность НБУ на межбанке укрепляет гривну по отношению к доллару перед началом выходных.

Тем временем, аналитики прогнозируют еще большее укрепление гривни в целом. "Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) обсудит выделение Украине 5 млрд долларов в рамках программы stand-by 9 июня. Первый транш ожидается после решения. Вероятно, в ближайшее время, в ожидании скорой финансовой помощи от МВФ, гривня еще несколько укрепится и будет стремиться к отметке 26,5 гривень за доллар. При этом НБУ будет выходить на рынок с покупкой, и при откате к этому уровню не допустит дальнейшего движения", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Тем временем, Национальный банк Украины (НБУ) установив курс основных валют по отношению к гривне на пятницу, 5 июня, по сравнению с предыдущим банковским днем — четвергом, 4 июня, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару с 26,7544 грн/$ до 26,6953 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 5 июня:

✅ 1 доллар США — 26,6953 грн;

✅ 1 евро — 29,9975 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 27,8308 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 3 33,4786 грн.

На межбанковском валютном рынке 5 июня доллар в покупке подешевел на 4 копейки, в продаже — на 3 копейки. В четверг, 4 июня, межбанк закрылся в диапазоне 26,66/26,68 грн/доллар, а уже в пятницу 5 июня открылся в диапазоне 26,62/26,65 грн за доллар.

Курс евро на межбанке, наоборот, подскочил: в покупке европейская валюта подорожала на 24 копейки, в продаже — на 25 копеек. 5 июня торги по евро стартовали в диапазоне 30,27/30,30 грн за евро. 4 июня закрылись на уровне — 30,03/30,05 грн/евро.

Согласно прогнозам дилеров, 5 июля коридор по доллару будет в пределах 26,55-26,75 грн/доллар, по евро — 30,10-30,45 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 26,62 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,67 грн/доллар. По сравнению с четвергом — курс на наличном рынке был 26,70 — 26,74 грн/доллар — в покупке доллар подешевел на 8 копеек, в продаже — на 7 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 29,85/30,00 грн/евро. 4 июня европейскую валюту покупали по курсу 29,65 грн/евро, продавали — 29,74 грн/евро. Таким образом, евро в покупке подешевел на 20 копеек, в продаже — на 26 копеек.