Нацбанк не дает курсу гривни расшататься: Чего ждет рынок

Факторами, сдерживающими рынок валют от резких колебаний, сегодня, 4 июня, является ожидания по вливанию средств в украинскую экономику со стороны МВФ и некоторых европейских структур.

"Рынок находится в ожидании голосования совета директоров МВФ по выделению кредита Украине, поэтому не будет активно играть на повышение. Позитивным для рынка также является заявление Европейского инвестиционного банка и Министерства развития общин и территорий Украины о заключении соглашения о сотрудничестве в сфере предоставления консультационных услуг для подготовки проектов по энергоэффективности общественных зданий. В рамках этого договора Киев рассчитывает получить кредит на 300 млн евро", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Вместе с этим, по словам аналитика, рынок следит за данными по числу новых заражений и оценивает поступающую макроэкономическую статистику.

По прогнозам Шевчишина, в ближайшее время гривня вероятней всего укрепится и перейдет в диапазон 26,6-26,8 гривень за доллар.

Тем временем, Национальный банк Украины (НБУ) установив курс основных валют по отношению к гривне на четверг, 4 июня, по сравнению с предыдущим банковским днем — средой, 3 июня, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару с 26,7955 грн/$ до 26,7544 грн/$.

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Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 4 июня:

✅ 1 доллар США — 26,7544 грн;

✅ 1 евро — 29,9609 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 27,7535 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 33,6503 грн.

На межбанковском валютном рынке 4 июня доллар и в покупке, и в продаже подешевел на 2 копейки. В среду, 3 июня, межбанк закрылся в диапазоне 26,72/26,74 грн/доллар, а уже в четверг 4 июня открылся в диапазоне 26,70/26,72 грн за доллар.

Курс евро на межбанке в покупке и в продаже подешевел на 4 копейки. 4 июня торги по евро стартовали в диапазоне 29,93/29,95 грн за евро. 3 июня закрылись на уровне — 29,97/29,99 грн/евро.

Согласно прогнозам дилеров, сегодня, 4 июня, коридор по доллару будет в пределах 26,65-26,85 грн/доллар, по евро — 29,82-30,13 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 26,70 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,74 грн/доллар. По сравнению со средой — курс на наличном рынке был 26,76 — 26,82 грн/доллар — в покупке доллар подешевел на 6 копеек, в продаже — на 8 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 29,65/29,74 грн/евро. 3 июня европейскую валюту покупали по курсу 29,67 грн/евро, продавали — 29,81 грн/евро. Таким образом, евро в покупке подешевел на 2 копейки, в продаже — на 7 копеек.