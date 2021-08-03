Масштабный пожар в Кувейте: горит крупнейшая в мире свалка автопокрышек (ФОТО, ВИДЕО)

3 августа в Кувейте на самой большой в мире свалке автомобильных покрышек, общая площадь которой составляет 600 тысяч квадратных метров, разразился огромный пожар.

Как сообщает "Вести", крупнейшая в мире свалка шин находится в возле города Сулабия в Кувейте. На ней находится около 52 млн использованных покрышек.

"Пожар начался 3 августа, поднявшиеся высоко в небо столбы черного ядовитого дыма видно издалека. Пока охвачена сравнительно небольшая часть кладбища шин, занимающего площадь 600 тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении.

По информации издания, Государственное управление по охране окружающей среды Кувейта (EPA) с ноября 2020 года занимается решением вопроса об утилизации старых покрышек, поскольку в таком виде они хранятся уже более 30-ти лет.

При этом периодически на свалке начинаются пожары, которые стране приходится оперативно тушить.

В марте 2021 года на свалке также произошло возгорание. Местные власти сообщили, что это был поджог.

Стоит отметить, что в июле 2021 года Кувейт накрыла аномальная жара, которая принесла повышение температуры воздуха до + 70 градусов и выше. В результате стали плавиться автомобили и светофоры.

Напомним, из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережье страны с конца июля бушуют лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели.

Пламя добралось и до популярной туристической провинции Анталья. Из-за сильного ветра огонь распространился на прилегающие к городу лесопарки и сельскохозяйственные угодья.

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