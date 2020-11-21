Милованов заявил о своем возможном назначении советником Ермака

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов анонсировал свое возможное назначение советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Об этом экс-глава Минэкономики сообщил в Facebook.
"На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака", — написал Милованов в соцсети.
Он также отметил, что перед страной сейчас стоят вызовы: Covid-19, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями.
"Надеюсь, что мои знания будут полезны высшему руководству Украины", — подчеркнул бывший министр.
При этом он сообщил, что остается президентом Киевской школы экономики.
"Это дело моей жизни… Мой вклад — развитие школы и помощь запуску лучшего в Украине бакалавриата. Я продолжаю отвечать за стратегию развития школы и фандрейзинг", — написал Милованов.
Как известно, Тимофей Милованов работал в правительстве Алексея Гончарука, а вместе с его Кабмином в марте 2020 года он был отправлен в отставку.
Одним из советников Ермака совсем недавно был бывший министр финансов Игорь Уманский, но он проработал только месяц.
Уманский решил уйти с должности советника председателя ОП из-за несогласия с карантином выходного дня, затратами денег из "ковидного" фонда на дороги и схем на таможне и в налоговой.
Милованов сейчас возглавляет Киевскую школу экономики. Не так давно он заявил о необходимости эмиссии денег для предоставления финансирования предприятиям на время пандемии.