Минфин заявляет о недовыполнении госбюджета Украины в апреле

В общий фонд государственного бюджета Украины в апреле 2021 года поступило 94,1 млрд грн, что на 3 млрд грн меньше росписи.

Таким образом, госбюджет в этот месяц выполнен на 96,9% от плана, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В то же время с начала 2021 года план бюджета перевыполнен на 2,3%, в общий фонд поступило 313,8 млрд грн.

Указано, что невыполнение вызвано перечислением Нацбанком меньшей прибыли по итогам 2020 года (24,4 млрд грн перечислено, а в росписи — 33 млрд грн). Вместе с тем разницу компенсировало перевыполнение планов Налоговой и Таможенной службами.

Так, поступления от ГНС составили 36,5 млрд грн, что на 9,4% превышает апрельскую роспись. Больше всего собрано налога на добавленную стоимость — 12,2 млрд грн (с учетом возмещения) и налога на доходы физических лиц и военного сбора — 11,5 млрд грн.

Поступления от таможенных платежей составили 30,4 млрд грн, что на 7,8% превышает план апреля. Из общей суммы 28,4 млрд грн поступило в виде налога на добавленную стоимость.

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Всего с начала года в общий фонд госбюджета поступило 313,8 млрд грн, что на 2,3% превышает роспись на январь-апрель. В целом налоговая служба опережает план на 6,9%, таможня — на 4,8%.

Кроме того, превысили роспись поступления от единого социального взноса в Пенсионный фонд и фонды соцстрахования — они составляли 106,4 млрд грн, или +4,3% от плана. Полученные от ЕСВ деньги также превысили роспись в апреле на 3,7 млрд грн и составили 29,8 млрд грн.

В то же время расходы госбюджета недовыполнены на 8,7% в течение января-апреля 2021 года. В ведомстве отметили, что финансирование соцрасходов, расходов на оборону, обслуживание долга, а также субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью.

Бюджет сведен с дефицитом в 27,2 млрд грн, в том числе общий фонд — с дефицитом в сумме 29,4 млрд грн, при росписи общего фонда с начала года в сумме 69,2 млрд грн.

Не выполнили план также по заимствованиям в общий фонд, которые за 4 месяца составили 170,1 млрд грн или 88,3% от запланированных. В частности, от размещения ОВГЗ привлечено 135,4 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 30,4 млрд грн ($956,4 млн и 112,3 млн евро).

Из внешних источников поступило 34,7 млрд грн в результате размещения долгосрочных ОВГЗ 2021 года на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году и доходностью 6,875% годовых.

Платежи по погашению государственного долга за январь-апрель 2021 года составляли 141,9 млрд грн (99,1% плана), платежи по обслуживанию — 45,7 млрд грн (98,2% плана).

Напомним, Украина 30 апреля провела расчеты по новому выпуску еврооблигаций на $1,25 млрд с погашением в 2029 году — наибольший спрос был со стороны инвесторов из Великобритании, США и стран континентальной Европы.