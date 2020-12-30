Общество 1 час назад

На одесской трассе под Киевом столкнулись восемь автомобилей (ФОТО)

В результате происшествия два человека получили травмы и были госпитализированы

Фото: патрульная полиция Киевской области
Фото: патрульная полиция Киевской области
Фото: патрульная полиция Киевской области
Фото: патрульная полиция Киевской области
Фото: патрульная полиция Киевской области
Фото: патрульная полиция Киевской области
Фото: патрульная полиция Киевской области
Фото: патрульная полиция Киевской области
Фото: патрульная полиция Киевской области
Фото: патрульная полиция Киевской области

ДТП с участием восьми автомобилей произошло утром 30 декабря на трассе Киев — Одесса около села Вита-Почтовая (Фастовский, ранее Киево-Святошинский район). 

Как сообщает патрульная полиция Киевской области, по предварительным данным, два человека получили травмы и были госпитализированы.

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Две крайние левые полосы движения в направлении Одессы на данном участке оказались временно заблокированы.

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Напомним, 1 декабря полиция устроила погоню в соседнем селе Гатное, применив огнестрельное оружие для остановки водителя-нарушителя.

Отметим также, что неделю назад на житомирской трассе под Киевом водитель Porsche сбил насмерть пожилую пару.

Ранее же десять человек, включая двух детей, пострадали в результате ДТП на трассе Киев — Чоп во Львовской области.

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