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Валюта 40 минут назад

Нацбанк прекращает публиковать курс филиппинского песо

Публикация курса филиппинской валюты прекращается с 1 мая 2020 года

Нацбанк прекращает публиковать курс филиппинского песо Нацбанк прекращает публиковать курс филиппинского песо
Фото: Розетка

Национальный банк Украины (НБУ) исключил филиппинский песо из перечня иностранных валют, к которым раз в месяц устанавливается официальный курс гривны.

Как сообщает пресс-служба НБУ, публикация курса этой валюты прекращается с 1 мая 2020 года.

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Исключение филиппинского песо произошло в соответствии с Положением об установлении официального курса гривни к иностранным валютам и расчета справочного значения курса гривни к доллару США и учетной цены банковских металлов, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 10 декабря 2019 №148.

В частности, такое решение принято из-за несоответствия установленным критериям для пребывания в перечне в части требований к товарооборота между странами.

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Другие списки иностранных валют и банковских металлов остались без изменений.

Эти изменения утверждены приказом Национального банка Украины от 15 апреля 2020 года "Об утверждении перечней иностранных валют и банковских металлов".

Ранее сообщалось, что в марте клиенты украинских банков купили на условиях "форвард" эквивалент $508,7 млн, что в 3,7 раза больше предыдущего рекорда, зафиксированного в феврале 2019 года.

Напомним, 2 апреля Национальный банк Украины провел очередную операцию по обмену наличного доллара на безналичный.

В этот раз Нацбанк предложил к обмену $280 млн наличными.

26 марта Нацбанк обменял украинским финучреждениям безналичные доллары на наличные на суму $130 млн. 

 

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