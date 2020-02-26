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Валюта 1 час назад

Нацбанк уже давно не определяет курс гривни — НБУ

Национальный банк рассчитывает его на основе заключенных соглашений на межбанковском валютном рынке

Нацбанк уже давно не определяет курс гривни — НБУ Нацбанк уже давно не определяет курс гривни — НБУ
Фото: Politeka

Укрепление национальной валюты имело как позитивное, так и негативное влияние на экономику Украины. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечают в Нацбанке, с одной стороны, ревальвация уменьшила доходы бюджета по отдельным налогам и гривневую выручку экспортеров.

"С другой стороны, укрепление гривни в 2019 году имело ряд положительных последствий. Во-первых, оно способствовало снижению инфляции до цели в 5%, что, в частности, является важным шагом для снижения процентных ставок и активизации кредитования. Во-вторых, оно обусловило экономию государственного бюджета на обслуживании долга в иностранной валюте", — говорится в сообщении.

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В НБУ также подчеркнули, что Нацбанк никоим образом не влияет на движение курса гривни, что обусловлено рыночными факторами.

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"Мы только сглаживаем чрезмерные колебания на валютном рынке, но не противодействуем тенденциям... НБУ уже давно не определяет курс гривни, а лишь рассчитывает его на основе заключенных соглашений на межбанковском валютном рынке. Объем интервенций НБУ к общему объему сделок на рынке в прошлом году не превысил 9%. Месячная волатильность гривни несколько возросла, однако находилась в диапазоне, типичном для стран, которые соблюдают режим инфляционного таргетирования", — подчеркнули в НБУ.

Напомним, ранее в Минфине сообщили, что госбюджет Украины в первом месяце 2020 года недовыполнен на 25% из-за крепкого курса гривни и низких цен на газ.

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года Министерство финансов разместило евробонды на 1,25 млрд евро по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам — 4,375%.

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