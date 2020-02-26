Нацбанк уже давно не определяет курс гривни — НБУ

Укрепление национальной валюты имело как позитивное, так и негативное влияние на экономику Украины. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечают в Нацбанке, с одной стороны, ревальвация уменьшила доходы бюджета по отдельным налогам и гривневую выручку экспортеров.

"С другой стороны, укрепление гривни в 2019 году имело ряд положительных последствий. Во-первых, оно способствовало снижению инфляции до цели в 5%, что, в частности, является важным шагом для снижения процентных ставок и активизации кредитования. Во-вторых, оно обусловило экономию государственного бюджета на обслуживании долга в иностранной валюте", — говорится в сообщении.

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В НБУ также подчеркнули, что Нацбанк никоим образом не влияет на движение курса гривни, что обусловлено рыночными факторами.

"Мы только сглаживаем чрезмерные колебания на валютном рынке, но не противодействуем тенденциям... НБУ уже давно не определяет курс гривни, а лишь рассчитывает его на основе заключенных соглашений на межбанковском валютном рынке. Объем интервенций НБУ к общему объему сделок на рынке в прошлом году не превысил 9%. Месячная волатильность гривни несколько возросла, однако находилась в диапазоне, типичном для стран, которые соблюдают режим инфляционного таргетирования", — подчеркнули в НБУ.

Напомним, ранее в Минфине сообщили, что госбюджет Украины в первом месяце 2020 года недовыполнен на 25% из-за крепкого курса гривни и низких цен на газ.

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года Министерство финансов разместило евробонды на 1,25 млрд евро по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам — 4,375%.