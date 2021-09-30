Нацсовет хочет аннулировать лицензию телеканала "НАШ"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (НСВТР) планирует обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканалу "НАШ".

Как сообщает пресс-служба Нацсовета, лицензиат не только не устранил нарушения законодательства, зафиксированные регулятором ранее, и не уплатил штрафы на сумму в более 228 тысяч грн, но и допустил новые нарушения по распространению высказываний, содержащих язык вражды.

По информации НСВТР, мониторинг вещания за 22 июня 2021 года зафиксировал в эфире лицензиата прямую трансляцию передачи "Важное" (с повторами 22, 23, 25, 26, 27 и 28 июня 2021 года), где обсуждалась 80-я годовщина нападения нацистской Германии на Советский Союз. Ведущими передачи были Ангелина Пичик и Максим Назаров, а гостем — народный депутат Украины VII и VIII созывов Евгений Мураев.

По данным регулятора, Мураев утверждал, что сейчас идет геноцид и война против украинского народа как части славянского мира со стороны стран ЕС.

Нацсовет приводит несколько цитат из его высказываний: "Работают абсолютно все механизмы, работают абсолютно все технологии. И, к сожалению, власть, как настоящий коллаборант, является проводником этой антиукраинской политики, по сути, геноцида нашего народа"; "Это комплекс вещей, в результате которых у нас забирают землю и выдавливают людей, забирают рабочую силу. То есть еще раз говорю — другая форма войны. Но через кого это делается? Через Тань Чорновол, через Парасюкив, Гаврылюкив, через Третьякову, Потураева и всех остальных, через Зеленского… Друзья, еще раз… война просто поменяла форму. И наша власть занимается коллаборационизмом. Она подыгрывает тем, кто реально рейдерит нашу страну"; "…Потому что они являются инструментом коллективного запада" — цитирует Нацсовет Мураева.

По мнению регулятора, эти и другие высказывания Мураева не отражают объективную ситуацию и свидетельствуют о намерениях повлиять на аудиторию телеканала, чтобы вызвать у зрителя негативные эмоции, неприязненное отношение к власти и отдельных лиц, сформировать стереотипный образ стран ЕС и народов, входящих в него, как "исторически латентного врага".

При этом ведущие передачи никак не отреагировали в прямом эфире на слова гостя о факте существования геноцида.

"Зрителям не было предоставлено объяснений и не приведены достоверные факты. Не было принято никаких действий, чтобы остановить риторику, которая содержит язык вражды, не была дана альтернативная точка зрения по такому чувствительному для национальной безопасности Украины вопросу", — отмечают в НСВТР.

В сообщении регулятора говорится, что повторные трансляции передачи были без изменений и модификаций. По мнению регулятора, это указывает на редакционную политику телеканала, которая "парадоксальным образом сходится с пропагандистской позицией страны-агрессора".

Таким образом, Нацсовет признал, что ООО "НАШ 365" нарушил положения закона Украины "О телевидении и радиовещании". В связи с этим НСВТР применил к ООО "НАША ПРАГА" санкцию "взыскание штрафа" в сумме 119,5 тысячи грн, что составляет 25% размера лицензионного сбора. Организация должна уплатить эти деньги в госбюджет в течение месяца.

Также этот телеканал обязан со дня вступления в силу этого решения привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Помимо этого, Нацсовет назначил обоим лицензиатам — ООО "НАШ 365" и ООО "НАША ПРАГА" — внеплановые безвыездные проверки по обращению Уполномоченного по защите государственного языка. Будет проверено, выполняют ли эти юридические лица, которые транслируют одинаковые передачи, нормы закона Украины "О телевидении и радиовещании" относительно обязательной доли государственного языка в эфире в определенные законом промежутки времени.

Телеканал "Наш" был основан в ноябре 2018 года, вскоре после создания (переименования созданной ранее) партии Мураева "Наши", и стал вещать вместо эфира женского телеканала "Макси ТВ".

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в начале декабря огласил ООО "Наша Прага" предупреждение за самовольное переформатирование "Макси ТВ" и отказал в переоформлении лицензии за вещание, аргументируя это наличием лицензии у музыкального телеканала из Черновцов с таким же названием.

30 октября 2019 года телеканал все же получил лицензию на спутниковое вещание, но оформленную не на ООО "Наша Прага", а на ООО "Наш 365", владельцами которого является менеджмент канала.

Ранее Нацсовет с иском об аннулировании лицензии телеканалу "НАШ" обратился в Окружной административный суд Киева (ОАСК).

В ОАСК отметили, что в течение года к ним поступило более 15 исков по обжалованию решений Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о назначении или результатов внеплановых безвыездных проверок телеканала.

Ранее бизнесмен Вадим Новинский, который вместе с Мураевым в 2019 году баллотировался в Верховную Раду Украины, передумал покупать у него телеканал "НАШ".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций в отношении гражданина Украины, депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака и восьми юрлиц, представляющих новостные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK, которыми тот владеет.

Сами каналы были оперативно отключены от телевещания в Украине, перейдя на совместную интернет-трансляцию через свои каналы в Youtube.